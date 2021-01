Automezzo perde il carico alla rotonda di Trecate. Travi di cemento sulle auto coinvolte. Un ferito.

Le foto dei Vigili del Fuoco intervenuti questa mattina sulla sp11. Il ferito non è in pericolo di vita. Forti disagi al traffico.

Un ferito, estratto dall’auto con varie fratture ed il traffico ingolfato, è il bilancio dell’incidente che questa mattina ha interessato all’usita della rotonda di Trecate sulla sp.11 per Novara, che ha visto coinvolti un automezzo pesante e ben tre autovetture.

Il mezzo, impegnato in un trasporto eccezionale, verso le 10 transitava nei pressi della rotonda, quando per motivi ancora da verificare, ha perso le travi di cemento scivolate dal cassone sul sedime stradale appena dopo essere uscito, dove poi si sono rotte sull’asfalto. Parte del carico purtroppo ha investito anche le auto che che si trovavano in prossimità, provenienti in senso contrario.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco partita dalla centrale di Novara, con in supporto un’autogrù, intervento che è valso per liberare il ferito rimasto incastrato in una delle auto, al fine di poterlo assicurare alle cure del personale del 118. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno liberato parte del carico in bilico, per il recupero del mezzo pesante e del furgone incidentato. Poi è cominciato il lavoro di sgombero dei detriti e della messa in sicurezza dell’area interessata.

Fonte Comando Vigili del Fuoco Novara