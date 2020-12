Azzurra Novara rimontata sul 4-4 dal Pordenone, rimandato ancora il 1° successo stagionale

Gli azzurri di Battistella giocano un’ottima prima frazione portandosi 4-1 e reclamando pure il 5° goal non visto dall’arbitro, poi la rimonta del Pordenone e l’infortunio di Camporese autore di una tripletta.

Finisce 4-4 il match fra Azzurra Novara e Gsh Pordenone, valido per la 4a giornata del campionato di Hockey Pista serie A2. Per i ragazzi di coach Battistella (Marcon, Mele, Mastropasqua, Furnalis e Camporese), rimandata ancora la prima vittoria stagionale, che questa volta non solo avrebbero forse meritato, ma sembrava proprio concretizzarsi quando gli azzurri nella prima frazione, si sono subito portati sul 2-0 grazie alla doppietta di Camporese, allungando poi sul 4-1, grazie alla terza rete di Camporese ed al goal di Mele, dopo che Cortes aveva accorciato per il Pordenone. Prima della conclusione della frazione, l’arbitro non vede la 5a segnatura, con il disco che a detta dell’Azzurra, sembrerebbe aver varcato la linea di porta. Episodio arbitrale sfortunato che avrebbe forse potuto cambiare gli esiti dell’incontro, che nella ripresa però vede gli ospiti completamente trasformati, raggiungere il pareggio finale grazie alla doppietta di Poli ed alla rete di Rigon. Con un finale di gara ancora più amaro per l’Azzurra, che va anche un po’ in affanno, quando l’ottimo Camporese è costretto ad uscire per infortunio.

Azzurra Novara che sabato 12 dicembre alle 20.45 ancora al Pala Dal Lago, avrà comunque la possibilità di rifarsi, ospitando i veneti del Montebello, reduci dalla prima vittoria in campionato contro il Trissino.

Classifica Campionato Hockey Pista serie A2

Roller Bassano 12

Engas Hockey Vercelli 10

Montecchio Precalcino 9

Hockey Thiene 9

Hockey Trissino 7

Gsh Pordenone 7

Cremona Hockey 3

Simbol Amatori Modena 3

Hp Montebello 3

Azzurra Novara 2

Seregno Hockey 1

Hockey Bassano 54 0

Fonte Ufficio Stampa Azzurra Novara; Sito ufficiale FISR