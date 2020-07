Azzurri a Meda per vincere. Mister Banchieri: “Vogliamo fare qualcosa d’importante”

Domani sera al Città di Meda, il Novara calcio sfida il Renate nel 1° Turno della Fase Nazionale play-off di serie C, con l’obbligo di vittoria entro i tempi regolamentari.

Cambiano l’avversario, le difficoltà ed il pronostico, ma la sensazione è che nella testa di Simone Banchieri, il Novara che scenderà in campo a Meda nel 1° Turno della fase Nazionale Play-Off, sarà più o meno lo stesso visto la scorsa settimana al Piola contro l’Albinoleffe e per gran parte della stagione. Contro un Renate alla prima uscita post-Covid, la squadra azzurra per passare il turno, ha un solo risultato possibile, una vittoria da conseguire entro i 90 minuti regolamentari.

Buzzegoli e compagni ritrovano lo squalificato Schiavi e dovrebbero poter godere dell’importante apporto di Bortolussi, dato con qualche acciacco alla schiena: “Abbiamo uno staff medico eccezionale ed il ragazzo è recuperato, sarà della partita” spiega il mister tranquillizzando tutti, nella versione streaming della conferenza stampa pre-partita.

Bortolussi, al di la delle finalizzazioni, per caratteristiche è forse l’uomo più difficilmente sostituibile, anche se Banchieri è sicuro che esistano sempre soluzioni alternative: “Mattia per noi è un giocatore importantissimo, anche solo per le reti segnate, ma al di la del fatto che è pienamente recuperato, confermo che ha recuperato e dunque ad oggi non si pone un problema Bortolussi, sono sicuro che abbiamo altre possibilità da giocarci”.

Un solo risultato possibile per passare il turno, avrà come premessa un approccio diverso degli azzurri rispetto alla prima partita? “Il fatto di dover vincere per forza, non ti mette difronte opzioni diverse – spiega Banchieri – paradossalmente rispetto alla scorsa settimana abbiamo la mente più libera. Per questo metteremo un atteggiamento propositivo e volitivo, senza sprecare minuti della partita, perchè tutti i minuti saranno buoni per poter vincere”.

E il Renate? Che invece potrà anche pareggiare, che partita starà preparando, quali saranno gli elementi da temere maggiormente? Le classiche domande sulle quali Banchieri scivola via evitando scientemente il rischio di esporsi: “Pensare ad un piano gara degli avversari non ne sarei capace, mi limito a cosa dobbiamo fare noi. Il Renate lo conosciamo, come sappiamo il valore dei suoi giocatori, ma non mi piace parlare degli altri; non l’ho mai fatto e non comincerò ora, penso al valore dei miei ragazzi e sono fiducioso”.

A guardare lo svolgimento dei play-off nello sviluppo delle altre partite, non si può non notare, come soltanto due squadre sia riuscite a passare il turno giocando in trasferta con l’obbligo della vittoria. Un Novara che dunque è chiamato ad una mezza impresa, al cospetto della terza forza del campionato, che non è riuscita a battere in stagione. “Le statistiche sono queste è vero, ma bisognerebbe guardare oltre i risultati e capire come siano maturati – ribatte il mister – sicuramente fare la partita, dopo aver avuto un blocco di 4 mesi e questo caldo, non aiuta chi deve fare risultato per forza, ma ci siamo preparati per questo e siamo pronti per cercare e trovare la vittoria. La squadra vuole fare qualcosa di importante, lo vogliamo fortemente e metteremo tutto per ottenere il passaggio del turno”.

Nelle file dei lombardi dovrebbe mancare solo lo squalificato Pizzul, con Banchieri che forse si tiene l’ultimo dubbio per una delle “sottopunte” con il giovane Cisco a contendere la maglia da titolare al totem Gonzalez, in ogni caso pronto all’avvicendamento in corso d’opera.

Renate-Novara – Stadio città di Meda 09.07.2020 ore 20.30 – Play-Off serie C – 1° Turno Fase Nazionale. Probabile Formazione:

NOVARA CALCIO: 4-3-2-1: Lanni; Barbieri, Sbraga, Pogliano, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Nardi; Cisco/Gonzalez, Piscitella; Bortolussi. Allenatore Banchieri