Azzurri all’improvviso. Dopo 13 tentativi il “nuovo” Novara vince a Lucca calando un sonante poker

Complici i nuovi acquisti ed un approccio davvero convincente, gli azzurri si portano sullo 0-3 in mezzora e poi completano l’opera in una ripresa senza sussulti. Doppietta di Lanini e reti di Panico e Rossetti. Bene i nuovi acquisti.

14 giornate di attesa, 101 giorni dopo, ancora in Toscana, finalmente una vittoria! Come a Livorno, un delitto perfetto, anche se non all’ultimo respiro, come nell’ottobre scorso, ma frutto di un inizio che ha decisamente sorpreso una Lucchese frastornata. Rossoneri che alla mezz’ora erano già sotto di tre reti, con i colpi di Lanini, Panico e Rossetti, che hanno colto forse il maggiore peso della posta in palio dei toscani, probabilmente la squadra di Lopez, aveva persino qualcosa più da perdere. In una ripresa senza sussulti, Lanni mette a segno la sua prima doppietta, a tempo scaduto

LUCCHESE-NOVARA 1-4

Marcatori: 4′ Lanini (N); 20′ Panico (N); 32′ Rossetti (N); 68′ Lanini (N), 91′ Bianchi (Lu)

Il nuovo Novara cambia molto, ma prova a tornare all’antico spartito tattico, che tanta fortuna aveva portato alla prima stagione da allenatore di prima squadra a Simone Banchieri, quando dietro un solo centravanti di ruolo e sfruttando gli inserimenti delle cosiddette “sottopunte”, gli azzurri avevano trovato equilibri ed alchimie capaci di portare la squadra sino alla semifinale play-off. Certo Rossetti non è Bortolussi, ed il clima intorno agli azzurri è diametralmente opposto, ma la cosa ha dato subito i suo frutti preziosi, indirizzando la partita del Forte Elisa, con uno 0-3 alla fine del primo tempo, da gestire con la dovuta ritrovata tranquillità.

Il Novara trova subito il vantaggio con Lanini, dopo un bel contropiede spinto da Molotti, in una prima parte di gara molto spezzettata da interruzioni e diversi infortuni, che tolgono subito dai giochi Dumancic, già sfortunato protagonista della deviazione che ha ingannato Biggeri sul goal azzurro.

La Formazione

E’ il mercato che comanda le scelte di Simone Banchieri, il quale nel passaggio cruciale di Lucca, mette in campo tutti insieme i nuovi arrivati, anche se qualche elemento non può certo vantare il ritmo partita, avendo giocato poco o nulla da tempo. Azzurri che si dispongono con un 4-2-3-1, che lascia poco spazio a remore di contenimento. Davanti a Lanni, ci sono Pogliano e Bove, gli unici centrali arruolabili del primo minuto. Sulla sinistra Cagnano, a destra esordio dal primo minuto per Francesco Corsinelli, esterno di piede mancino arrivato dal Bari. In mezzo l’inedita coppia Harkac-Schiavi, con el Nino chiamato a cantare e portare la croce, nel difficile ruolo di regia e raccordo. Dietro l’unica punta Rossetti, trovano posto Panico, Lanini e la mezzala 23enne Manuele Malotti.

La Lucchese sembra smarrita ed il Novara ne approfitta già al 20′ con la seconda cinica ripartenza, con Lanini che questa volta veste i panni dell’assist man, dando palla a Panico, il quale in area è freddo a controllare e spedire palla in fondo al sacco con un preciso rasoterra.

Lo psicodramma rossonero ha il suo apice alla mezz’ora, quando Schiavi, direttamente da una rimessa nella propria trequarti difensiva, lancia nella metà campo scoperta dove Rossetti si invola solitario, per battere l’incredulo Biggeri in disperata uscita.

Tre contropiede scolastici e tre goal su azione, più di quanto visto nelle ultime tragiche 13 giornate, sono le sostanziose premesse di una ripresa dove il Novara controlla agevolmente una Lucchese “vorrei ma proprio non ci riesco”, anche perchè saggiamente Banchieri toglie Harkac per Schiavi, che prende per mano il centrocampo ed insieme a Schiavi trova ritmo e gestione, utili a vanificare ogni illusione di rimonta dei toscani.

Il poker firmato Lanini e la sua doppietta personale al 70′, sono il simbolo di cosa poteva essere e forse potrebbe ancora concretizzarsi, con l’ex Juve e Como, che una punta vera come Rossetti davanti a lui a lottare, ha qualità per poter dare una mano concreta alla salvezza degli azzurri.

Oltre a Rossetti, positiva anche la prova degli altri nuovi acquisti, in una partita però che al momento fa storia a se, in attesa delle dovute contro prove. Mercoledì c’è subito l’occasione per dare maggior peso ai tre pesantissimi punti del Forte Elisa. La trasferta di Gorgonzola contro la Giana Erminio, ci dirà se la rondine toscana non farà primavera, oppure come speriamo, sarà l’inizio di una rimonta.

La Cronaca

4′ Novara subito in vantaggio con Lanini. Panico spinge il contropiede da sinistra e serve l’attaccante di proprietà del Parma, che si accentra e calcia col destro, trovando la deviazione di Dumancic che trae in inganno Biggeri.

12′ Si ferma Dumancic e mister Lopez è costretto al cambio con Adamoli.

20′ Raddoppio azzurro con Panico, con un’azione simile al primo vantaggio. Questa volta Lanini gestisce bene una palla recuperata sulla trequarti, servendo l’ex Cittadella, che da dentro l’area lavora palla e pesca il primo palo con un preciso rasoterra.

31′ Terza rete per gli azzurri, con Schiavi che riceve la rimessa laterale e lancia nel deserto della metà campo lucchese Rossetti, il quale è freddo ad arrivare in area e battere Biggeri in disperata uscita.

33′ Parata a terra di Lanni su girata di Petrovic

43′ Novara vicino al poker, con Rossetti che spizza per Molotti, il cui destro centrale trova la respinta del portiere.

46′ Banchieri vuole dare certezze e dinamismo in mezzo al campo, con l’inserimento di Collodel per Hrkac.

53′ Atterramento in area di Corsinelli, che l’arbitro legge come simulazione ed ammonisce il neo terzino azzurro.

54′ Doppio cambio per Banchieri. Dentro l’esordiente Bortoletti (arrivato dall’Arezzo) e Cisco, fuori Rossetti e Molotti.

68′ Poker azzurro ancora con Lanini. Merito di Cisco che va via sul fondo e mette dentro, dopo un’incertezza fra portiere e difensore lucchese.

90′ Distrazione a centrocampo e Bianchi può lobbare Lanni per la rete della bandiera.

Il Tabellino

LUCCHESE: 12 Biggeri, 5 Papini (89′ 39 Galardi), 7 Nannelli (46′ 9 Bianchi), 11 Panati, 15 Solcia, 19 Marcheggiani (61′ 4 Cruciani), 23 Meucci (C), 28 De Vito (VC), 33 Dumancic (13′ 26 Adamoli), 37 Petrovic, 38 Zennaro (46′ 32 Sbrissa)

A disposizione: 40 Pozzer, 2 Panariello, 8 Kosovan, 13 Cellamare, 27 Scalzi, 30 Caccetta

Allenatore: Giovanni Lopez

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove (VC), 6 Pogliano, 7 Corsinelli (78′ 21 Pagani), 8 Schiavi (C), 9 Lanini (71′ 19 Gonzalez), 11 Panico, 28 Hrkac (46′ 15 Collodel), 29 Rossetti (66′ 26 Cisco), 39 Malotti (66′ 40 Bortoletti)

A disposizione: 31 Desjardins, 18 Zunno, 20 Lamanna, 25 Bellich, 27 Spitale, 37 Ivanov, 38 Pellegrini

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Andrea Colombo di Como

Assistenti: Sigg. Alessandro Munerati di Rovigo e Stefano Franco di Padova

Quarto ufficiale: Sig. Stefano Nicolini di Brescia

Ammonizioni: 36′ Hrkac (N); 37′ Papini (L); 53′ Corsinelli (N); 58′ Rossetti (N); 66′ Cruciani (L)

Calci d’angolo: Lucchese-Novara 2-1