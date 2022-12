Novara Fc, Trento, serie C, Girone A, 1-1,

Gli azzurri in vantaggio nel finale, si fanno bucare nel recupero: Novara-Trento 1-1

Non basta al Novara il vantaggio di Marginean trovato nel finale di partita, con gli azzurri impauriti che si fanno bucare nel recupero da un gran destro dell’ex Juve Pasquato.

NOVARA FC – TRENTO 1-1

Marcatori: 79′ Marginean (N), 93′ Pasquato (T)



Dopo un primo tempo abulico, l’incoraggiante incedere prodotto dai cambi di Semioli, porta al bel goal del subentrato Marginean, bravo ad indirizzare di testa in fondo al sacco a 8′ dalla fine, un bel cross di un parzialmente ritrovato Galuppini.

Un vantaggio che però non solo non fa definitivamente svoltare gli azzurri, ma produce quella paura di vincere, che regala al Trento la possibilità di spingere nei minuti finali, trovando con Pasquato quel pareggio che fa tornare la depressione a tutto l’ambiente azzurro.

La Partita

In un primo tempo avaro di squilli e lo zero a zero pare già scritto a prescindere, il 4-3-3 schierato da Semioli, ha almeno il merito di ridare un po’ di logica e qualche punto fermo, a partire dalla cerniera di centrocampo, che non può prescindere dal duo Ranieri-Rocca. Dietro, compatibilmente con i acciacchi e momentanei stati di forma, l’unico che per prestanza fisica ed impegno merita una maglia, è certamente il giovane Khailoti. Linea verde che comprende certamente Masini, il miglior talento espresso in questo scorcio di stagione, e comunque anche Tavernelli, il cui rendimento non è stato altrettanto costante, ma nulla si può dire sul piano dell’impegno e della determinazione. Quanto ai presunti big, quasi tutti alquanto latitanti, si nota il tentativo di recuperare Galuppini, facendolo partire sul lato debole, per concedergli quelle transizioni orizzontali che prima o poi, dovrebbero potenzialmente fargli indovinare qualche rasoiata mancina, al momento solo accennate. Meritevole di essere rivisto anche Calcagni, che nella posizione di esterno basso non è affatto dispiaciuto.

Malgrado il quasi nulla dei primi 45′, le formazioni ripartono con gli stessi 22 e dagli spalti del Piola, si sente anche qualche fischio.

L’infreddolito pubblico novarese si scalda al 58′, quando proprio Galuppini fa vedere il suo proverbiale, (quanto atteso) sinistro. La sua sventola dal vertice dell’area scheggia la traversa.

Azzurri che dunque cominciano a punzecchiare, Semioli asseconda il momento inserendo il più ficcante Goncalves sulla sinistra e si gioca il talismano Pablo Gonzalez, con libertà di svariare sulla trequarti offensiva.

L’argentino però si divora subito una colossale occasione, masticando male col destro un pallone da spingere servitogli sul secondo palo da Bortolussi.

Anche il Trento si fa vedere dalle parti di Pissardo e la partita promette un finale un po’ meno soporifero.

E’ il Novara però che comincia a crederci davvero e quando Semioli gestta nella mischia anche Peli e Marginean, in luogo di Rocca e Tavernelli, gli azzurri stappano il match.

E’ il minuto 79′ quando sul perfetto cross di Galuppini, Marginean si inserisce alla perfezione e di testa pesca l’angolino lontano.

Da noiosa e prevedibile, la partita diventa vibrante e improvvisamente movimentata. Mister Semioli però bada al sodo, ed al minuto 82′ riequilibra un po’ l’assetto, inserendo Cianco per Galuppini, che esce dal campo con qualche meritato applauso.

Sembra fatta, ma la fragilità, soprattutto psicologica degli azzurri, concede a Damian di prendere il fondo e crossare sul secondo palo, dove l’ex Juve Pasquato incrocia un gran destro imparabile che fa tornare il Piola in stato di depressione.

La Formazione

Nell’undici titolare scelto da Semioli, l’unica novità è l’esclusione di Ciancio, in luogo di Calcagni, adattato un po’ a sorpresa esterno destro basso. Il mister azzurro, è deciso a salvare le cose buone viste contro l’Arzignano, e negli illusori primi 20 minuti di Salò, seguiti al vantaggio fulmineo dei padroni di casa, prima del clamoroso tracollo che ha portato al clamoroso 4-0 contro la capolista Feralpi.

La Cronaca

4′ Galuppini per Rocca al limite, il quale libera il sinistro, attento al centro della porta l’ex Marchegiani.

12′ Elaborata azione degli azzurri, con Galuppini che si accentra da destra a sinistra e scarica verso la porta. Tiro forte ma centrale, facile per Marchegiani.

30′ Galuppini in verticale per Masini, che da posizione defilata prova senza successo a cercare un pertugio sul primo palo. Palla che accarezza la rete esterna al palo.

49′ Marchegiani va in dribling su Tavernelli rischiando grossissimo, ritrovandosi il pallone quasi per caso, con l’attaccante azzurro che per poco non si trova la palla solo da spingere in porta.

58′ Sventola di Galuppini dal vertice sinistro dell’area, che scheggia la traversa.

64′ Interrante cross da sinistra di Galuppini, con Bortolussi che arriva anche bene al volo all’altezza del dischetto, ma il suo tocco è debole e non può fare male.

Masini vince un rimpallo e vola fino al limite, ma il suo dentro incrociato non buca Marchegiani.

68′ Primi cambi per Semioli: dentro Goncalves e Gonzalez, fuori Urso e Ranieri.

71′ Damian lasciato libero a centro area, alza sopra

73′ Clamorosa occasione fallita da Gonzalez, su invito a spingere di Bortolussi, che lo vede e lo serve con un delizioso pallone sul secondo palo.

78′ Altri due cambi nelle file novaresi: fuori Rocca e Tavernelli, dentro Marginean e Peli.

79′ I cambi producono subito l’effetto sperato, perchè questa volta sul cross perfetto di Galuppini, Marginean si inserisce alla perfezione e di testa finalmente buca Marchegiani.

82′ Semioli prova a gestire il vantaggio inserendo Ciancio per Galuppini, che esce fra qualche convinto applauso del pubblico azzurro.

85′ Straordinaria chiusura di Khailoti su Saporetti che vale quanto un goal.

93′ Damian prende il fondo e crossa sul secondo palo, dove l’ex Juve Pasquato incrocia un gran destro imparabile che vale l’1-1 finale.

Il Tabellino

NOVARA: 1 Pissardo, 3 Urso (68′ 33 Goncalves) , 6 Masini (VC), 8 Rocca (78′ 10 Marginean), 9 Bortolussi, 13 Carillo (C), 14 Galuppini (83′ 23 Ciancio), 15 Khailoti, 20 Tavernelli (78′ 11 Peli), 21 Ranieri (68′ 19 Gonzalez), 30 Calcagni

A disposizione: 12 Menegaldo, 36 Koco, 2 Bertoncini, 4 Di Munno, 5 Bonaccorsi, 18 Diop, 29 Benalouane, 35 Amoabeng. Allenatore: Franco Semioli

TRENTO: 27 Marchegiani, 3 Fabbri, 5 Damian, 6 Ferri, 11 Mihai (80′ 10 pasquato), 17 Galazzini, 24 Bocalon (54′ 9 Saporetti), 25 Ballarini, 29 Semprini (80′ 18 Bertaso), 32 Brighenti, 66 Vitturini

A disposizione: 1 Cazzaro, 22 Tommasi, 4 Trainotti, 20 Matteucci, 23 Simonti, 28 Piazza, 37 Ianesi. Allenatore: Bruno Tedino

Arbitro: Sig. Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Sigg. Francesco Piccichè di Trapani e Salvatore Nicosia di Saronno

Quarto Ufficiale: Sig. Andrea Mazzer di Conegliano

Ammonizioni: 42′ Mihai (T), 69′ Ferruminatore (T), 75′ Semprini (T)

Calcio d’angolo: Novara 1 – Trento 5