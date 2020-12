Bambini catturati dallo smartphone. L’analisi del progetto “Terre Medie” fra gli studenti novaresi

Un questionario distribuito dalla Fondazione Carolina Onlus nelle scuole di Novara, Borgomanero, Orta San Giulio, Armeno e San Maurizio D’Opaglio, fa emergere dati e situazioni che il lookdown non ha reso certo più rassicuranti.

Il progetto “Terre di Medie” con finalità di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, finanziato da Fondazione Comunità Novarese Onlus, ha raccolto una serie di dati ed esperienze, attraverso la distribuzione di un questionario ad opera della Fondazione Carolina, Onlus dedicata proprio alla 14enne novarese prima vittima in Italia di cyberbullismo. Centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del novarese hanno risposto alle domande, confermando come anche le famiglie del nostro territorio, consegnino lo strumento digitale già dall’infanzia, a utenti sempre più giovani che affollano social come TikTok e Instagram, comunicano su WhatsApp e giocano online con perfetti sconosciuti.

Non a caso il progetto si intitola “Terre di Medie”, richiamando un viaggio nella pre adolescenza partito dallo scorso anno scolastico negli istituti di Borgomanero, Orta San Giulio, Armeno, San Maurizio D’Opaglio e Novara, che ha visto i formatori di Fondazione Carolina raggiungere anche genitori, docenti e personale ATA attraverso incontri in presenza, per poi sospendere le attività a causa del primo lockdown.

“Grazie alle piattaforme digitali – commenta il segretario generale di Fondazione Carolina, Ivano Zoppi – abbiamo ripreso il ciclo di incontri nelle scuole, proprio quando gli stessi insegnanti e genitori denunciano le difficoltà legate alla Didattica a distanza”.

Dai problemi di connessione alle distrazioni legate alle comodità della cameretta, fino ai più gravi episodi di interruzione e disturbo delle lezioni grazie all’uso scorretto della tecnologia. “I professori sono bersaglio delle chat e dei gruppi Telegram, mentre gli studenti si scambiano i link alle lezioni online per entrare nelle classi di altri istituti e interrompere il processo didattico senza conseguenze”, riassume Zoppi.

“Abbiamo scelto di sostenere il progetto “Terre di Medie” – commenta il presidente di Fondazione Comunità Novarese onlus Cesare Ponti – con un contributo di 24.000 euro perché, come FCN, siamo in prima linea da anni nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo e, per primi, ci siamo resi conto di quanto si sia abbassata l’età di chi viene interessato da questi gravi fenomeni. Siamo convinti che tenere la situazione continuamente monitorata e coinvolgere contemporaneamente studenti, famiglie e insegnanti, sia la strategia più efficace. Il 2020 ha necessariamente portato i ragazzi a chiudersi ancora di più nelle proprie stanze e a comunicare attraverso la Rete; dobbiamo far sì che possano farlo rimanendo sempre al sicuro”.

Non a caso la tematica della sicurezza online, in questo fine 2020, è oggetto di molti webinar. L’aumento dei casi di cyberbullismo e violenza sul web durante la pandemia ha colto alla sprovvista tutta la comunità educante, alimentando la richiesta di formazione sul corretto utilizzo degli strumenti digitali che Fondazione Carolina abbina alla testimonianza di Paolo Picchio, il papà di Carolina.

“Aver somministrato per tempo il nostro questionario – osserva Zoppi – ci permette di indirizzare ancora meglio la nostra azione di prevenzione e sensibilizzazione, supportata dalla preziosa collaborazione con FCN”.

Un “effetto collaterale” positivo, certo, ma che impone una profonda riflessione sulla crescente domanda educativa che le nuove generazioni stanno ponendo.

“Una domanda alla quale nessun motore di ricerca, social o chat può rispondere – conclude il responsabile di Fondazione Carolina – altrimenti la soglia di età per l’accesso autonomo nel mondo digitale sarà sempre più bassa, con tutti i rischi e le conseguenze del caso, nonché in barba alle normative e al buonsenso”.

Fondazione Carolina, partner del Ministero dell’Istruzione per il supporto alle scuole in cui si verificano episodi di bullismo online, ha messo a disposizione di genitori, educatori e docenti diversi strumenti gratuiti. Sul sito www.fondazionecarolina.org è possibile scaricare il manifesto #Primaclasse (anche in video) che gli insegnanti possono trasmettere prima della DAD, mentre la “Guida Minori Online” (scarica qui ) rappresenta una risorsa utile per comprendere gli ambienti digitali che i nostri ragazzi frequentano di più, dai social ai videogiochi, da YouTube ai famigerati gruppi Telegram.