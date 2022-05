Basket Club Novara sfida Ivrea per restare in Serie C Silver

Questa sera ore 21 al PalaBellini, Basket Club Novara ed Ivrea giocano Gara-1 della decisiva sfida playour valida per la permanenza in Serie C Silver.

Dopo le rispettive sconfitte nel primo turno playout, rispettivamente contro Saluzzo e Cuneo, questa sera ore 21 al PalaBellini, Basket Club Novara ed Ivrea si giocano la permanenza in Serie C Silver.

Nelle due gare della stagione regolare del Girone B, i novaresi della MG Consulting, hanno vinto entrambe le sfide su Lettera 22, con il punteggio di 68-57 all’andata e addirittura 56-89 in quello di ritorno. Due successi che questa sera non danno nessuna garanzia a Novara, visto che si parte da 0-0, con i ragazzi di coach Delconte, che per altro giungono alla prima sfida con diversi problemi al quintetto base, soprattutto nel cruciale reparto lunghi.

Anche per questo la società azzurra, oltre che per non lasciare nulla di intentato, è intervenuta sul mercato, acquisendo le prestazioni del centro di 205 centimetri Khadim Diouf, proveniente da College Borgomanero.

Novara ed Ivrea si affronteranno al meglio delle tre gare, con i padroni di casa che avranno il vantaggio di giocare l’eventuale bella, ancora al PalaBellini (sabato 14 maggio), mentre Gara-2 è prevista mercoledì 11 maggio presso la palestra Gramsci di Ivrea.

Inutile rimarcare l’importanza di questi playout, perchè il mantenimento della categoria nella Serie C Silver, è il primo importante tassello del progetto di rilancio del basket novarese, che porterà la prossima stagione, a rendere operativa la fusione societaria fra Basket Club Novara e College Basket Novara.