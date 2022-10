Basket College Novara batte Biella Next 76-69: finalmente in festa anche il PalaVerdi

Dopo i due successi in trasferta, la terza vittoria consecutiva finalmente fa esultare il pubblico di casa, con Basket College che sembra aver definitivamente preso il ritmo richiesto dalla categoria serie CSilver.

Basket College Novara Vs Biella Next 76-69 (16-21; 14-13; 30-17; 16-18)

Basket College Novara: Nicolini 24, Hyka 10, Giromini 9, Gasparini 8, Pagani 7, Caligaris 7, Apostolo 6, Ruffa 5, Cortese, Mandelli, Boncompagni, Agosta N.E.

Biella Next: Alberto 19, Squizzato 15, Roncarolo 7, Varolo 7, Rapano 6, Leonardi 6, Di Micco 6, Murgia 2, Moscatelli 1, Ramella, Barbera, Faraci.

Riceviamo dall’Ufficio Stampa di Basket College Novara e Pubblichiamo:

Arriva la prima vittoria casalinga, terza consecutiva per Basket College Novara.

Dopo due trasferte di fila entrambe vittoriose, Collegiali di ritorno a Novara tra le mura amiche del PalaVerdi per l’atteso abbraccio dei numerosi tifosi accorsi per sostenere i giovani bianco-blu impegnati contro Biella, squadra dalla storica e nobile tradizione.

Inizio di partita però difficile: i padroni di casa concedono troppo agli ospiti subendo molto la loro fisicità ed intensità difensiva. Nicolini realizza 12 dei 16 punti della squadra nel primo quarto e tiene i novaresi aggrappati alla partita, chiudendo sotto 16-21 i primi 10’.

Secondo periodo ancora caratterizzato da molti errori, sia difensivi sia offensivi: l’attacco non prende ritmo, molte soluzioni individuali rendono la vita facile alla difesa biellese che però spreca qualche ghiotta occasione per allungare, si arriva così all’intervallo con il punteggio che recita 30-34 in favore degli ospiti.

Alla ripresa delle operazioni la formazione di casa prova subito a partire forte con una tripla di Apostolo ma prima Squizzato e poi Leonardi vanno di nuovo a bersaglio portando Biella al massimo vantaggio della partita sul 35-42. Di nuovo Nicolini, 24 per lui al termine, con un tiro da tre punti suona la carica e capitan Giromini lo segue a ruota fornendo una prova di carattere nel terzo periodo recuperando 3 palloni, subendo 4 falli e mettendo a referto 7 dei suoi 9 punti.

L’attacco si sblocca, la difesa cresce e il parziale del quarto è rassicurante: 30-17 per il 60-51 al 30’. L’ultimo quarto si rivela una vera e propria battaglia, con Biella che parte meglio e ricuce il gap arrivando fino al -2 con l’attacco del College Novara che ha perso di nuovo la sua brillantezza: Hyka prova a tenere Biella a distanza con due canestri importanti, ma sarà la difesa a fare la differenza, rendendo la vita molto

difficile agli ospiti che non trovano più la via del canestro e che mandano spesso in lunetta i Collegiali a cui non trema la mano nel finale, realizzando i tiri liberi utili per permettere alla squadra novarese di chiudere i conti con il risultato finale 76-69.

Terza vittoria consecutiva che porta i Collegiali al prossimo incontro in terra Torinese contro l’esperta Reba Basket. Appuntamento domenica 6/11 ore 18.30 al Pala Moncrivello di Torino.