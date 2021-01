Basket College Novara diventa Centro Formativo C.O.N.I

Il Presidente Andrea Delconte: “Malgrado le difficoltà legate al Covid, raggiungiamo un traguardo importante e prestigioso che ci porta a voler fare sempre il meglio”

“Un traguardo importante e prestigioso che ci porta a voler fare sempre il meglio”. Così Andrea Conte, presidente di Basket College Novara, che in questi giorni ha incassato dal Comitato Regionale C.O.N.I. Piemonte, che attraverso la firma del presidente Gianfranco Porqueddu, ha riconosciuto l’Area Sportiva Comunale di Via Poerio come “Centro Formativo C.O.N.I.”.

“Nonostante gli innegabili momenti di difficoltà conseguenti alla pandemia – aggiunge Delconte – siamo riusciti a portare avanti il nostro progetto, ringraziamo dunque il Coni per il cortese tramite della Delegata Provinciale Rosalba Fecchio”.

Il riconoscimento conferito dal C.O.N.I al Basket College Novara LL ed all’area Sportiva Comunale di Via Poerio prevede una consolidata verifica di standard qualitativi obbligatori e necessari nelle attività svolte, dalla certificazione qualitativa delle strutture all’adozione di progetti giovanili multidisciplinari per la diffusione della pratica sportiva, alla formazione obbligatoria, soprattutto etica, degli Allenatori ed Istruttori Federali.

“Una ulteriore conferma dell’importanza di creare un’offerta qualificata per la formazione e la crescita non soltanto sportiva dei nostri ragazzi – prosegue Andrea Delconte – all’interno di un’area comunale riqualificata e risultata davvero preziosa per le attività formative”.

L’area di Via Poerio, infatti, nonostante il rigido clima invernale, nel pieno rispetto delle normative da DPCM sta già consentendo la prosecuzione su base volontaria delle attività sportive dei piccoli atleti College nell’attesa di una completa ripartenza degli allenamenti al chiuso e con contatto prevista ormai a giorni secondo i protocolli FIP e CONI.

Nonostante la pandemia – conclude il Presidente – il progetto di Via Poerio concordato con l’Amministrazione Comunale di Novara non subirà rallentamenti: siamo ormai pronti per posare in primavera anche il secondo campo da basket per potenziare le nostre attività ed abbiamo elaborato un modello dal grande valore sociale, per poter permettere ai ragazzi di ogni età di iscriversi gratuitamente ai corsi di basket e minibasket, confidando che con la stagione estiva i ragazzi possano quanto prima superare un periodo di isolamento davvero pesante dal punto di vista psico-fisico e recuperare quanto prima un ritorno alla normalità ed al divertimento secondo la nostra “College Philosophy”.

I contatti per la ripresa delle attività 3467829357 – basket [email protected]