Basket College Novara lancia il 1° Trofeo Città di Novara. Via Poerio teatro delle sfide 3 contro 3

Un grande torneo di street Basket 3Vs3 che mancava in città e darà l’opportunità a Basket College Novara di festeggiare come merita, la nuova sede di via Poerio.

Nel week-end del 12 e 13 settembre, con il patrocinio gratuito del Comune di Novara; Basket College Novara ha organizzato presso il campo di via Poerio, il Primo Trofeo Città di Novara.

“Finito il Lockdown, con la successiva ripresa delle attività sportive da contatto, abbiamo pensato più volte a come permettere a tutti gli appassionati novaresi di tornare a confrontarsi con la palla a spicchi nell’attesa della partenza dei Campionati Federali – spiega il Presidente Andrea Delconte – Abbiamo pensato così di organizzare all’aperto un grande torneo di 3 contro 3, sfruttando la nostra nuova casa di via Poerio. Il Protocollo di sicurezza Covid-19 ce lo consente. Ovviamente dovremo fare a meno del pubblico, ma intanto si potrà giocare”.

Tre le categorie invitate a partecipare: Under 13, Under 16 e Senior, sia maschile che femminile “per poter permettere a quanti più appassionati possibile di confrontarsi secondo le proprie capacità” prosegue Andrea Delconte, che insieme a tutta la società si augura che il torneo possa diventare un appuntamento fisso. “Era da tempo, in fondo, che a Novara non veniva organizzato un Trofeo dedicato alla città nello sport della pallacanestro. Un ulteriore vuoto ereditato dagli anni passati, che Basket College Novara LL si è decisa a voler colmare – spiega il Presidente – E il fatto che il Torneo sia numerato come ‘primo’, lascia già immaginare una piacevole consuetudine da rinnovarsi ogni anno. Come d’altronde da molto tempo avviene in tante altre città italiane”.

Il Primo Torneo Città di Novara, sarà nei fatti una sorta di inaugurazione della nuova sede di Basket College Novara in via Poerio, visto che causa covid-19, dopo i lavori di ripristino curati dalla società, non era stato possibile organizzare una vera e propria festa. “Nuova casa che questa estate ha ospitato per le nostre attività sociali – conclude Delconte – centinaia di ragazzi di tutte le età in completa sicurezza, e che tra mille lavori fatti e molti altri ancora da fare, ci piace oggi poter offrire alla nostra Città in una veste migliore, rinnovata e riqualificata”.