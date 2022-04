Basket College Novara presenta il 1° Memorial Davide Martelli

Il 4 e 5 giugno presso il College Square Garden di Via Poerio, si sfideranno 30 squadre di piccoli cestisti, in ricordo dell’indimenticato istruttore di minibasket.

L’attesa è di 30 squadre per 360 mini-cestisti in campo: alla nascita della sua prima edizione si prefigura già un successo di partecipazione il Memorial del prossimo 4 e 5 giugno, torneo intitolato a Davide Martelli, istruttore di Minibasket stimato e benvoluto.

“Con il benestare della Famiglia, che ringraziamo di cuore per l’adesione all’iniziativa, abbiamo esteso l’invito a partecipare al Torneo alla memoria di Davide Martelli a tutte le società di minibasket della Provincia di Novara e Vco per poi estenderci oltre” annuncia il Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte, “l’adesione, ad oggi, di ben 30 squadre ci ha convinti non soltanto della bontà dell’iniziativa e dell’indimenticabile ricordo di Davide, ma anche della tanta, tanta voglia di ritorno alla normalità con una bella festa al nostro College Square Garden di Via Poerio”.

Con le varie categorie, Scoiattoli, Aquilotti, Esordienti, il minibasket è un gioco praticato dai bambini dai 5 agli 11 anni di età.

Tra le squadre che hanno già aderito per prime, non è un caso, quelle che hanno avuto modo di collaborare con Davide Martelli, Cerrus Basket di Cerano, Trecate G.S. 1983, Basket Galliate, e naturalmente Basket College Novara nel trascorso La Lucciola. A queste si sono aggiunte ancora Pallacanestro Ghemme, Fulgor Omegna, Bielle Next, College Borgomanero, Arona Basket, Trivero Basket e si stanno aspettando ancora altre adesioni, a conferma che il livello tecnico sarà di assoluta qualità, permettendo a tutti i bambini di confrontarsi, migliorarsi e crescere.

Conclude Andrea Delconte “Abbiamo trovato il Memorial Davide Martelli davvero un bel modo per dare il via alle attività all’aperto nella nostra casa di Via Poerio, il College Square Garden, dove, a chiusura scuole, dopo il successo dello scorso anno, riproporremo ancora il nostro Centro estivo, il College Summer City Camp e, naturalmente, il Città di Novara, Trofeo di 3 contro 3 arrivato quest’anno alla sua terza edizione. Ma possiamo garantire che le sorprese non finiranno qui, il successo di partecipazione ai nostri corsi, gli ottimi risultati della seconda fase di tutte le nostre squadre giovanili, il grande entusiasmo che si sta raccogliendo attorno alla squadra CSilver-BCN ci impongono di programmare ancora, e sempre meglio, per il nostro sport preferito e per le opportunità di tutti i nostri giovani”.

