Basket College Novara-Vercelli Rices 85-52: il derby delle risaie è biancoblù!

Nella 7ª giornata del campionato di serie C Silver, i ragazzi di coach Tarlao dominano in casa sui cugini di Vercelli, salendo a quota 8 in classifica.

In occasione della 7ª giornata del campionato di serie C Silver, tornava al Pala Verdi il Basket College Novara, che contro i cugini del Vercelli Rices, non si è fatto sfuggire l’occasione di riassaporare il gusto della vittoria, conducendo in porto quasi senza storia una partita, dove da rivedere c’è stato solo l’approccio iniziale.

Basket College Novara Vs B.C. Vercelli Rices 85-52

La Cronaca

Primo minuto e mezzo da incubo per i padroni di casa che approcciano la partita in maniera estremamente nervosa e superficiale, concedendo subito 5 punti agli ospiti. In uscita dal time out dopo 93” secondi di gara i novaresi rientrano con l’atteggiamento più corretto guidati da un McAdoo in grande spolvero, 12 punti per lui, ma molto sfortunato, costretto ad uscire dopo soli 11 minuti per una distorsione alla caviglia. Il parziale al termine del primo periodo recita 26-13.

Il secondo quarto vede ancora in controllo College Novara che allunga nel punteggio grazie ad una discreta difesa di squadra ed a buone soluzioni sia in transizione che a difesa schierata nella metà campo offensiva. A metà partita il divario è ampio, 47-24.

Terzo periodo sulla falsariga dei primi due, con un piccolo blackout a metà quarto ma poco rilevante ai fini del risultato; una miglior difesa e ancora una buona circolazione di palla permettono di allungare di nuovo nel punteggio fino al +31 sul 64-33

Quarto periodo ad ampie rotazioni per entrambe le squadre in cui, fisiologicamente, l’attenzione dei collegiali è un po’ calata concedendo qualche canestro facile di troppo e perdendo qualche pallone superficiale. Buona prova all’esordio nella categoria per Mandelli, classe 2005, autore di 7 punti. Da segnalare anche una buona prova di Caligaris, autore di 7 assist, e di Giromini che porta a casa 8 recuperi. Punteggio finale 85-52.

In tribuna, ospite di eccezione proveniente da Miami, Patrizia, l’italianissima mamma di Ryan McAdoo.

Con questo successo la squadra di coach Simone Tarlao sale a quota 8, assestandosi a centro classifica del Girone B. Nel prossimo turno (sabato 26 novembre ore 21), trasferta decisamente impegnativa a Torino, contro la capo classifica 5 Pari Torino.

Il Tabellino

Basket College Novara:

Nicolini 15, McAdoo 12, Giromini 11, Apostolo 11, Caligaris 10, Mandelli 7, Ruffa 6, Brustia 4, Hyka 4, Pagani 3, Crespi 2, Gasparini.

B.C. Vercelli Rices:

Gagnone 20, Chiantaretto 9, El Hammami 7, Volpe 5, Agoglia 4, Vercellone 4, Skilia 2, Maccapani 1, Sow, Cappello, Cattaneo, Adylosa.