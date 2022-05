Battuta Candiano in rimonta, il Pala Dal Lago spinge l’Azzurra Novara in semifinale playoff

Battendo per 7-4 il Candiano, l’Azzurra Novara raggiunge la semifinale playoff per la promozione in A1, dove sabato rossimo sempre al Pala Dal Lago, affronterà Montecchio.

In un Pala Dal Lago che ha ricordato i fasti dell’aureo passato azzurro, l’Azzurra Novara di Mister Ferrari, ha battuto in rimonta 7-4 Candiano, nella partita di ritorno dei quarti di finale playoff, guadagnandosi l’accesso alla semifinale verso la tanta agognata serie A1, dove troverà Montecchio.

“Una gran bella partita, sempre in bilico, mai scontata, corretta, combattuta e soprattutto giocata in una cornice di pubblico degna di un grande evento – scrive l’Ufficio Stampa della società nel raccontare la partita – Un incontro sconsigliabile per i deboli di cuore, che ha messo in mostra il grande carattere della squadra, un portiere (Gilli) insuperabile e un capitano (Mastropasqua) sempre pronto a prendere per mano i ‘suoi’ ragazzi e autore di una doppietta. Mister Mario Ferrari all’inizio parte con: Gilli, Mastropasqua, Bergamin, Oscar Ferrari e Gonzalez (al rientro dopo la squalifica di 1 turno scontata nel match d’andata, ai box fermo per l’ultima giornata di stop Schena)”.

Candiano, che ha come allenatore Cupisti, vecchia conoscenza dell’hockey novarese ha disposto il suo team molto giovane, ordinato e agguerrito come segue: Dimone, Busani, Rocha Bouza, Ehimi e Barbieri.

La Partita

L’ambiente è caldo e la curva Nord incita dal primo istante i ragazzi e ‘accende’ il Pala Dal Lago con una coreografia davvero emozionante. La sfida inizialmente vede le due squadre molto contratte; ci prova l’Azzurra a sfondare il muro degli emiliani, che al primo vero affondo passano in vantaggio al 6’ con Busani. Gori entra in campo e dopo pochi istanti realizza il pareggio al 12’. Quindi Pablo Gonzalez mette a segno una doppietta (15’ e 18’) entrambi da penalty che ribaltano il punteggio e portano i padroni di casa sul +2: 3-1. Per passare il turno serve un’altra rete, ma c’è ancora molto da giocare. E Gilli diventa protagonista allo scadere del tempo ipnotizzando Barbieri che fallisce il rigore.

Nella ripresa Scandiano ha un inizio folgorante: Ehimi e Barbieri pareggiano i conti (4’ e 5’), poi Oscar Ferrari (6’) segna davanti alla sua curva e riporta i suoi in vantaggio; quindi Mastropasqua è bravissimo a fissare il punteggio sul 5-3. Il giovanissimo (e promettentissimo Uva) fallisce un penalty e sul capovolgimento di fronte al 20’ Oscar fa doppietta e fa esplodere la Nord. Ci sono poi due occasioni d’oro per l’Azzurra: due penalty (il primo con un cartellino blu per il portiere Vecchi e l’altro per il 10° fallo dei reggiani) non sfruttati da Gonzalez; ci pensa allora il capitano con un gran gol per il 7-3 a pochi istanti dalla fine. Subito dopo Ehimi (quando mancano 97”) fissa il punteggio sul 7-4 che significa volare alla semifinale dei play-off contro Montecchio (battuto dal Modena in casa, ma forte dell’ampio successo sui gialloblu nella sfida d’andata).

La corsa alla serie A1 continua

Sabato prossimo 7 maggio al Pala Dal Lago sempre alle 20.45, semifinale d’andata che vedrà i ragazzi di Ferrari, giocheranno contro Montecchio, la squadra con la quale l’Azzurra aveva iniziato questa stagione ricca di soddisfazioni e che ancora può riservare un finale ancora ricco di emozioni.

Azzurra Novara in TV

La società azzurra ricorsa che la telecronaca della partita Azzurra Novara-Candiano, sarà visibile lunedì 02 maggio 2022 alle ore 23 su MS Sport, canale 402 del digitale terrestre nazionale (info www.mschannel.tv)

Fonte Ufficio Stampa Azzurra Novara Hockey