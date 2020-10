Battuta Casalmaggiore in tre set perfetti. Igor Novara col secondo posto nel mirino

Dopo la vittoria di Scandicci nella maratona più lunga della storia, arriva un successo liscio come l’olio in tre set contro Casalmaggiore, per un’Igor Novara che sale ora a 14 punti in classifica, con il secondo posto nel mirino.

Vittoria pesantissima per la Igor Volley di Stefano Lavarini, che supera in tre set Casalmaggiore e si porta a 14 punti in classifica dopo i primi sei incontri. Tra le fila azzurre, ottima la prestazione a muro (14 a segno in tre parziali) con Haleigh Washington autrice di 5 “stampate” vincenti e premiata con merito MVP dell’incontro.

Igor in campo con Smarzek opposta a Hancock, Bonifacio e Washington centrali, Bosetti e Herbots schiacciatrici e Sansonna libero; Casalmaggiore con Ananda Cristina in regia e Rosamaria in diagonale, Ciarrocchi e Stufi al centro, Partenio e Vasileva in banda e Sirressi libero.

Dopo un avvio testa a testa, Casalmaggiore prova la fuga (7-9) a muro ma Bosetti e Bonifacio firmano il sorpasso a muro (10-9) con Washington che regala il primo break alle azzurre sul 14-12. Casalmaggiore rientra, Bosetti firma l’allungo che porta Novara sul 20-15, mentre Parisi cambia regia senza però rompere l’inerzia del match; Si chiude con due muri di Bosetti per il 25-17.

Casalmaggiore reagisce con Stufi (2-5), Smarzek trova il pareggio e Bonifacio pesca un break importante sul 9-7 in primo tempo dopo uno scambio lunghissimo. Stufi ricuce lo strappo (11-11), Washington alza la voce a muro (15-13) e Novara alza il ritmo, trovando il 20-15 con l’ace di Hancock. Non cambia più l’inerzia, nonostante i cambi tra le ospiti, con Bonifacio che fa 22-16 a muro e Washington che chiude il parziale in fast, sul 25-18.

Novara accelera per chiudere e Smarzek fa subito 5-2 in pallonetto, mentre Casalmaggiore, con Bonciani in regia, si aggrappa al muro per rientrare sul 7-6. Ancora Smarzek (muro su Vasileva) per il 10-7, Herbots sancisce la fuga azzurra sul 16-10 mentre Parisi ferma il gioco e rimescola le carte inserendo Bajema, Ananda Cristina e Vanzurova. Dopo l’ace di Hancock (18-11), Vanzurova accorcia in diagonale (19-15) e Lavarini ferma il gioco; non cambia più niente: Herbots in pipe fa 25-18 e chiude il 3-0.

Igor Gorgonzola Novara – Vbc Casalmaggiore 3-0 (25-17, 25-18, 25-18)

Igor Gorgonzola Novara: Populini ne, Herbots 11, Napodano, Battistoni ne, Bosetti 14, Chirichella ne, Sansonna (L), Hancock 5, Bonifacio 8, Washington 11, Smarzek 9, Daalderop ne. All. Lavarini.

Vbc Casalmaggiore: Stufi 4, Partenio 5, Sirressi (L), Bonciani 1, Rosamaria 4, Maggipinto ne, Melandri (L) ne, Vanzurova 1, Ciarrocchi 6, Ananda Cristina, Bajema 4, Vasileva 11, Kosareva ne. All. Parisi.

MVP: Haleigh Washington