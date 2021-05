Bimbo chiuso nell’abitazione in fiamme: due agenti della Polizia Locale sfondano la porta e lo salvano

Gli agenti del Nucleo Radiomobile della Polizia Locale incontrano la madre disperata in cerca d’aiuto e corrono in via Ponchielli. Piantanida: “Ringraziamo gli agenti Malinverni e Toscani per il loro gesto eroico”.

Nel pomeriggio di ieri (giovedì 29 aprile) due agenti della Polizia Locale hanno salvato dalle fiamme divampate in una abitazione di via Ponchielli a Novara, un bimbo di 5 anni rimasto da solo a casa. La madre si era allontanata solo per andare a scuola a prendere l’altro figlio. Rientrando a casa ha scorto il fumo e le fiamme uscire dal tetto e si è precipitata a cercare aiuto.

Gli agenti del Nucleo Radiomobile della Polizia Locale hanno interccettato nel tardo pomeriggio di eiri la giovane made di origini extracomunitarie, trovandola piangente e molto agitata.

Accorsi sul posto, dopo aver verificato la situazione e cercato piano per piano l’appartamento, sono riusciti ad entrare nell’abitazione giusta, sfondando la porta.

Il bambino, è stato trovato in discrete condizioni (solo un principio di intossicazione di fumo). Il piccolo, solo un po’ spaventanto, anche se non in pericolo, è stato messo in salvo dagli agenti e portato al PS dell’Ospedale Maggiore, solo per accertamenti.

“Un ringraziamento particolare va agli agenti Malinverni e Toscani che si sono mossi subito, con grande sensibilità e dedizione, dopo aver compreso nel giro di pochi istanti la gravità della situazione – ha dichiarato l’assessore Luca Piantanida – Non hanno esitato neanche un attimo e si sono subito addentrati nello stabile per salvare il bambino. Un agente si trova ancora in ospedale per una lieve intossicazione. Come in altre occasioni, la Polizia Locale ha affrontato una situazione particolare arrivando a salvare la vita di un bambino. Un gesto davvero eroico”.

Dopo aver spento le fiamme, una squadra dei Vigili del Fuoco giunta dal Comando Centrale, ha accertato che la probabile origine dell’incendio è da attribuire ad un corto circuito causato dal frigorifero.