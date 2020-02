Bimbo di 7 anni travolto in corso Trieste, muore poco dopo il ricovero al Maggiore

Un motociclista ha investito il piccolo che si trovava sulla sua bicicletta accompagnato dal padre. La terribile tragedia è avvenuta nel pomeriggio

Un bimbo di 7 anni è stato investito da una moto investito da una moto in corso Trieste a Novara questo pomeriggio (lunedì 24 febbraio 2020), e poco dopo il ricovero d’urgenza presso la terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Maggiore di Novara è purtroppo deceduto.

Le condizioni del bimbo sono apparse subito gravissime al personale del 118 intervenuto sul posto insieme ad una volante della Polizia, la quale ha effettuato i rilievi e fermato il responsabile, per poi sottoposto all’alcool test. Nelle prossime ore gli agenti proveranno a ricostruire l’accaduto. Dalle prime informazioni, il piccolo era in sella alla sua biclettina affiancato dal padre, quando il centauro che viaggiava in direzione Pernate lo ha travolto. Il genitore, a parte il comprensibile shock, non è rimasto ferito.