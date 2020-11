Bollettino quotidiano Aou: in attesa che la curva scenda, ricoveri covid sotto controllo

Sono 235 i pazienti ricoverati presso i reparti Covid dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Terapie intensive stabili. Al momento non calano i decessi.

Sabato 235, ieri + 10 ed oggi 238 pazienti. Sembra galleggiare sul picco, la curva dei ricoveri presso le strutture Covid dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità, fino alla settimana scorsa in progressivo aumento, per quanto rallentato. Da qualche giorno, la Direzione Generale sembra riuscita a gestire i flussi, anche grazie alle dimissioni, qualche trasferimento e purtroppo ai decessi, che invece si mantengono più o meno allo stesso ritmo. Nelle ultime 24 ore, sono infatti morte due donne (1931 e 1933) e tre uomini (1930, 1951 e 1931)

Gli attuali 238 ricoverati sono così suddivisi: 24 (-3 da ieri) in terapia intensiva, 22 in subintensiva, 30 a Galliate, 150 nei vari reparti Covid, 12 in casa di cura. Sei persone sono state dimesse.