Bollettino quotidiano dall’Aou Maggiore della Carità: ricoverati scesi a 204, 5 le vittime, +1 in terapia intensiva

Dopo l’impennata di ieri (220 ricoveri), calano i ricoverati presso le strutture dell’Aou, complici i decessi, 17 dimissioni e 4 trasferimenti.

Dopo l’impennata di ieri (220 ricoveri), il bollettino quotidiano Covid dell’Azienda Ospedaliero Universitaria registra un decremento, complici i dicessi, 17 dimissioni e 4 trasferimenti, scendendo a 204: 14 in terapia intensiva, 36 in subintensiva, 104 nei vari reparti Covid, 30 a Galliate, 12 in malattie infettive, 8 nel nuovo reparto di ginecologia. Purtroppo altri cinque morti registrati nelle ultime 24 ore: 3 donne (1924, 1930 e 1935) e 2 uomini (1940 e 1941).

Nella giornata di ieri, per gestire il grande afflusso di malati Covid-19, la direzione generale ha deciso di aprire un nuovo reparto in ginecologia, per altri 22 posti; in considerazione del fatto che come indicato dalla Regione, non vengono più effettuati interventi, se non quelli urgenti (che infatti continuano a essere eseguiti). Si rammenta comunque che in ostetricia si continua ad assistere le partorienti.