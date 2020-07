Bonus Novara: oltre 450 mila euro a fondo perduto per commercianti ed artigiani

Fra qualche giorno la Giunta Canelli pubblicherà un bando per erogare 459 mila euro a fondo perduto destinati alle piccole e medie imprese nel settore commercio ed artigianato che non hanno ancora ricevuto alcun sostegno.

Si chiama Bonus Novara il contributo a fondo perduto che sarà erogato dall’Amministrazione Canelli per le piccole e medie imprese di commercio e artigianato. “Abbiamo pensato ad un sostegno per quelle imprese commerciali, artigianali e servizi – spiega il Sindaco – destinato a coloro che hanno subito pesanti ripercussioni a seguito dell’emergenza Covid. Molte sono già state comprese nelle misure promosse a livello centrale o regionale, per questo motivo abbiamo selezionato i codici Ateco di quelle attività rimaste escluse. Entro la settimana, sarà pubblicato sul sito del Comune di Novara il bando a cui potranno partecipare le imprese che rispondano ai requisiti citati in delibera. Una prima misura economica per dare un po’ di respiro al nostro territorio, mentre stiamo portando a termine l’ulteriore procedura di sostegno per l’accesso al credito”.

Bonus Novara prevederà l’erogazione di 459 mila euro circa e secondo la delibera approvata dalla Giunta comunale il contributo sarà erogato secondo i seguenti criteri:

– il contributo a fondo perduto può essere richiesto da tutti i titolari di attività economiche (piccole,

medie imprese) che operano nel commercio al dettaglio, dell’artigianato e dei servizi (secondo i codici Ateco allegati)

– l’attività deve avere sede operativa sul territorio del Comune di Novara e sede legale in Piemonte; le unità operative non devono coincidere con l’indirizzo della residenza privata o altro ufficio di appoggio;

– l’attività deve essere un’impresa attiva ed operativa alla data dell’11 marzo 2020 ed iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Novara;

– l’attività deve svolgere presso la sede operativa di Novara un’attività ricompresa nella classificazione delle attività economiche (Codice Ateco) riportate in allegato

– l’attività deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in data antecedente il lockdown, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), requisito che verrà verificato mediante acquisizione del Durc

– ogni impresa potrà avanzare una sola richiesta di contributo anche se titolare di più unità operative sul territorio del Comune di Novara e potrà essere avanzata una sola richiesta di contributo per la medesima unità operativa ancorché la stessa sia utilizzata da più aziende, tenendo conto del criterio cronologico di presentazione delle domande. In caso di più domande collegate alla stessa sede

– l’importo del contributo sarà pari ad € 1.500

Il contributo sarà concesso mediante procedura “a sportello”, ossia in base all’ordine cronologico di

presentazione e fino ad esaurimento delle risorse complessive a disposizione pari ad € 459.097.

“Entro qualche giorno – conclude l’assessore al Commercio Elisabetta Franzoni – verrà pubblicato il bando in modo che chi volesse beneficiare di tale contributo potrà compilare l’apposita modulistica e inviare i documenti alla Pec che verrà indicata. Ad ogni impresa ammessa sarà elargito un contributo di 1500 euro che verrà accreditato direttamente sul conto corrente dell’impresa stessa. In questo momento di “ripartenza”, il nostro tessuto economico ha bisogno di un forte sostegno in termini di liquidità per risollevarsi da questa pesante crisi e riprendere serenamente la propria attività”.