Bonus Novara per commercianti e artigiani: tutti i link per accedere ai contributi a fondo perso

Nel nostro articolo tutti i link utili per accedere al Bando Novara che mette a disposizione 459.097 euro a fondo perduto per artigiani, commercianti ed aziende di servizi, che rientrano nella lista dei Codici Ateco indicati.

Dal lunedì 20 le fino alle 24 del 30 luglio, sul sito del Comune di Novara, sono disponibili i moduli per avere accesso al Cosiddetto “Bonus Novara”. Un bando che mette a disposizione dei titolari di attività economiche che operano sul territorio comunale nel settore del commercio, dei servizi e dell’artigianato (secondo i codici Ateco pubblicati a questo link); 459.097 euro (di cui 50 mila della Camera di Commercio di Novara), la cui erogazione avverrà entro 15 giorni dalla valutazione e accettazione della domanda, con il contributo a fondo perduto che verrà accreditato direttamente sul conto corrente dell’azienda richiedente indicato nella modulistica.

Per accedere al Bando, i richiedenti dovranno compilare i moduli disponibili sul sito del Comune di Novara, ed inviarli via pec all’indirizzo [email protected] .

Sono ammessi al contributo le imprese aventi i seguenti requisiti:

a) sede operativa sul territorio del Comune di Novara e sede legale in Piemonte; deve trattarsi di unità operativa dedicata in via esclusiva all’esercizio dell’attività, non coincidente con l’indirizzo della residenza privata o altro ufficio di appoggio;

b) essere un’impresa attiva ed operativa alla data dell’11 marzo 2020 ed essere iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Novara;

c) svolgere presso la sede operativa di Novara un’attività ricompresa nella classificazione delle attività economiche (Codice Ateco) riportate nel successivo punto 2.2 “Codici Ateco Ammessi al contributo”;

d) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in data antecedente il lockdown, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive disposizioni in materia (requisito da verificarsi mediante acquisizione del DURC, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 1374 del 25 marzo 2020).

Informazioni e chiarimenti sui contenuti dello strumento e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti all’Unità Commercio e Artigianato del Servizio Servizi per le Imprese tramite richiesta via mail all’indirizzo [email protected] oppure chiamando i numeri 0321/3703360-3362-3366 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

TABELLA CODICI ATECO

BANDO BONUS NOVARA

FORMAT DOMANDA

DOMANDA PER PROCURA

DEFINIZIONE PMI