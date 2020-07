Breaking News: 69enne trovato morto accanto alla bicicletta

Il corpo di un 69enne è stato trovato riverso accanto a quella che potrebbe essere la sua bicicletta, lungo Strada Prelle, in zona Sant’Agabio, via che interseca corso Milano e prosegue nella campagna. Al momento sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti. Seguiranno aggiornamenti.