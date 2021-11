Brutto stop a Sanremo per 3-2, ma il Novara ringrazia l’RG Ticino che batte il Chieri

Sanremese subito avanti per un rigore dubbio, ma il Novara ribalta in mezzora con Di Masi ed il solito Vuthaj. Nella ripresa il crollo, con gli azzurri che chiudono in dieci uomini.

Dopo la prima sconfitta stagionale di mercoledì contro il Pontdonnaz, arriva anche lo stop in campionato di Sanremo. Un 3-2 decisamente più doloroso rispetto alla Coppa Italia e non certo perchè cancella lo zero nella casella delle sconfitte, ma perchè getta alle ortiche l’opportunità di aggancio al Chieri, uscito sconfitto a Romentino dal sorprendente RG Ticino per 2-1. Decima giornata che favorisce però il Casale, che battendo nell’anticipo 2-0 il Fossano, supera il Novara e passa al secondo posto e domenica prossima arriva al Piola con l’opportunità di giocare per due risultati su tre.

Marchionni deve rinunciare a Bergamelli, fermato da un fastidio all’aduttore, schierando un 3-4-1-2 che davanti a Raspa, vede da destra a sinistra: Vimercati, Benassi, Bonaccorsi; Agostinone, Capano Tentoni, Di Masi; Spina trequartista e la coppia d’oro Gonzalez-Vuthaj davanti.

Partita che già al 9′ si fa in salita, quando un fallo di Tentoni dal limite, manda al tiro di punizione, sul quale Vuthaj respinge, ma il signor Brunetti vede un tocco di mano e concede il rigore che Anastasia trasforma con l’aiuto della traversa.

Novara che però trova il pareggio già al 16′ con un perfetto assist-cross di Spina, che diventa una specie di rigore in movimento per Di Masi, il quale è perfetto nel depositare in rete di interno destro, realizzando il suo quarto centro stagionale.

La Sanremese resasi discretamente pericolosa fino al pareggio azzurro, cede poi il pallino agli azzurri, che intorno alla mezzora premono nella loro area i padroni di casa, con una serie di quattro calci d’angolo consecutivi. Al 31′ sul tiro dalla bandierina va Tentoni e Vuthaj anticipa tutti di testa, regalando il vantaggio ai suoi, con l’undicesimo goal in campionato (12 in stagione).

Chi di corner ferisce… ed il Novara si fa infilare ancora una volta a seguito della solita palla inattiva, quando al 40′ a seguito di calcio d’angolo, dopo una serie di batti e ribatti, è Valagussa a trovare la via del goal in mischia: Sanremese-Novara vanno al riposo sul 2-2.

Nella ripresa subito dentro Capone per Spina, con Agostinone che si abbassa sulla linea dei difensori ed il nuovo entrato va a fare l’esterno alto, con un 4-3-3 che da comunque a Gonzalez l’opportunità di muoversi fra le linee, abbassandosi maggiormente.

Se il rigore che ha aperto le marcature è parso quanto meno dubbio, la Sanremese ha ragione di reclamare subito al 1′ minuto, quanto Aita viene probabilmente atterrato in area. Una Sanremese che sembra sempre dare l’impressione di essere pericolosa, difronte ad una certa fragilità difensiva degli azzurri, Ma proprio quando sembrava che la squadra novarese avesse trovato un certo equilibrio, i padroni di casa al 64′ passano con Vita, bravo a finalizzare in diagonale, una ripartenza ligure.

Al 68′ Marchionni prova a correre ai ripari, togliendo Agostinone per Laaribi, tornando al 3-4-1-2, ma due minuti dopo Vimercati finisce anzitempo negli spogliatoi per doppia ammonizione, lasciando il Novara in dieci, proprio nel momento di maggiore difficoltà.

Nei 20′ mancanti, fra interruzioni e difficoltà a creare gioco, vista anche l’inferiorità numerica, il Novara non riesce a creare quasi nulla, salvo la clamorosa traversa colpita nel recupero da Bortoletti. Una sconfitta comunque piuttosto meritatamente, in una gara che ha messo in luce diverse amnesie difensive, che in questa fase della stagione risultano piuttosto preoccupanti.

Il Tabellino

SANREMESE: 12 Malaguti, 5 Mikhaylovskiy, 7 Anastasia (85′ 20 Orefice), 9 Ferrari (81′ 27 Scalzi), 10 Gagliardi, 11 Vita, 16 Gemignani, 17 Aita (84′ 3 Acquistapace), 18 Valagussa, 25 Nouri, 28 Larotonda

A disposizione: 31 Piazzolla, 6 Giacchino, 8 Maglione, 13 Urgnaghi, 23 Gatelli, 30 Elettore

Allenatore: Matteo Andreoletti

NOVARA: 1 Raspa, 20 Benassi, 5 Bonaccorsi (77′ 35 Amoabeng), 14 Vimercati, 6 Di Masi, 10 Capano (70′ 32 Paglino), 7 Tentoni (77′ 21 Bortoletti), 13 Agostinone (68′ 24 Laaribi), 11 Spina (46′ 17 Capone), 19 Gonzalez (C), 9 Vuthaj

A disposizione: 22 Spadini, 3 Bergamelli, 31 Strumbo, 29 Muhaxheri

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Fabrizio Franzò di Siracusa

Assistenti: Sigg. Edoardo Maria Brunetti di Milano e Luca Bernasso di Milano

Marcatori: 10′ Anastasia rig. (S), 16′ Di Masi (N), 32′ Vuthaj (N), 40′ Valagussa (S), 65′ Vita (S)

Ammonizioni: 9′ Vuthaj (N), 10′ Anastasia (S), 13′ Gemignani (S)

Espulsioni: 70′ Vimercati (N) (doppia ammonizione)

Recupero: 0’pt | 7’st