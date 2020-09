Buona la prima per l’Igor Volley Novara. In Supercoppa facile 3-1 al Perugia

All’esordio stagionale per il 1° Turno di Supercoppa, l’Igor Novara batte piuttosto agevolmente per 3-1 Perugia ed accede ai Quarti, dove affronterà la vincete fra Casalmaggiore e Firenze.

Parte col piede giusto la stagione della nuova Igor Novara targata Stefano Lavarini. Il punteggio di 3-1 sul Perugia nel 1° turno di Supercoppa 2020, non dice forse completamente la differenza in favore delle azzurre, che avanti agevolmente in tutti i 4 set giocati, si sono fatte rimontare nel secondo concluso in rimonta a favore delle umbre. Molto positiva la prova di squadra e delle nuove azzurre.

Nei quarti di finale, le igorine affronteranno la vincente fra Casalmaggiore e Firenze

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-19, 27-29, 25-16, 25-12)

Igor Gorgonzola Novara: Populini (L) ne, Herbots 4, Napodano, Zanette 20, Battistoni, Bosetti 14, Chirichella, Sansonna (L), Hancock 6, Bonifacio 9, Washington 16, Smarzek ne, Costantini ne, Daalderop 6. All. Lavarini.

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Casillo 2, Agrifoglio ne, Scarabottini ne, Cecchetto (L), Di Iulio 1, Rumori (L), Mlinar ne, Koolhaas 4, Ortolani 12, Angeloni 14, Havelkova 5, Aelbrecht 10. All. Bovari.

MVP: Caterina Bosetti