Busto Arsizio batte Igor Novara 3-1 nell’anomala semifinale di Supercoppa giocata in due manche

Dopo lo stop di ieri sera causa campo scivoloso in piazza dei Signori, la gara è ripresa questa mattina al Pala Goldoni di Vicenza. Dove Busto ha proseguito da dove aveva lasciato, concludendo sul 3-1 contro un’Igor Novara apparsa sotto tono.

Quella fra Yamamay Busto Arsizio e Igor Novara, è stata una semifinale d’altri tempi. Dopo lo stop clamoroso di ieri sera causa umidità, che ha tolto il match dal suggestivo scenario di Piazza dei Signori al Pala Goldoni di Vicenza, si riparte alle 11.30 di questa mattina con mezz’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, per consentire l’allestimento del campo.

Ma nell’era della comunicazione non c’è diretta televisiva o radiofonica, ma solo alla fine del terzo set una finestra facebook sulla pagina di Rai Sport regala le prime immagini, proprio quando Busto va a concludere un combattuto set concluso a proprio favore per 25-22.

Si perchè visto che la vincente dovrà affrontare la finale contro Conegliano solo fra qualche ora, Federazione e società, hanno convenuto di ripartire dal punteggio maturato ieri sera e fissato sull’1-1: primo set per l’Igor 23-25, pareggio sul 25-18.

Nel quarto e decisivo set, Novara perde presto la bussola e le varesine cominciano ad allungare doppiando le azzurre sul 10-5, poi sul 14-9 Stefano Lavarini richiama le ragazze al time-out, per tentare di cambiare l’inerzia del match. Dopo un paio di punti recuperati però, Busto ritorna su ottime percentuali in attacco, tornando al rassicurante margine di +5 (17-12). La squadra di Lavarini ricuce lo strappo (19-18, 20-19, 21-20, 22-21, 23-22) ma non riesce ad andare oltre il -1, e quando Stevanovic guadagna il primo match point, le varesine portano a casa la partita meritatamente sul 25-22, conquistando la finale di questa sera che si giocherà al Palazzetto a partire dalle 21.15.

Per Novara un match in due manche un po’ sotto tono, in attesa del rientro di Bosetti e Chirichella ancora fuori condizione.