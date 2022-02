Cala la pressione all’Ospedale Maggiore, chiude il reparto Covid e torna la Chirurgia

All’AOU Maggiore della Carità di Novara, calano ancora i ricoveri covid, così da lunedì 21 il secondo piano torna disponibile per il reparto di Chirurgia.

Dopo tre mesi di pressione, causa nuova ondata di ricoveri Covid-19, l’Ospedale Maggiore di Novara torna a respirare, e si avvia ad un graduale ritorno alla normalità.

I dati delle ultime 24 ore, vedono scendere a 64 i ricoverati Covid-19, così distribuiti: 3 in rianimazione, 10 in subintensiva, 13 al primo piano padiglione C, 9 in malattie infettive, 28 a Galliate, 1 in ostetricia.

Purtroppo è deceduta una donna del 1939, ma c’è stato anche 1 dimesso.

La discesa del numero di pazienti ricoverati risultati positivi, ha portato la direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, a chiudere il reparto Covid al secondo piano del padiglione C, che da lunedì 21 febbraio tornerà reparto di Chirurgia.