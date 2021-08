Campagna ANPANA ed ENPA contro l’abbandono degli animali: “Non abbandonarmi sono della famiglia”

La Rete Ambientale, con ANPANA, ENPA ed il Comune di Novara, hanno scelto un disegno fra i 94 realizzati dagli alunni novaresi, come manifesto per la Campagna Estiva 2021 contro l’abbandono degli animali.

La collaborazione con la Rete Ambientale delle scuole novaresi ha consentito la realizzazione della campagna estiva contro l’abbandono degli animali, connotata da forte impatto morale e sociale. Il disegno, divenuto il simbolo del progetto contro il randagismo, è stato scelto dai Presidenti novaresi di ANPANA e di ENPA, tra i 94 ideati e creati dagli alunni che hanno voluto così dimostrare tutta la loro attenzione nei confronti di questo problema.

“Le due associazioni, che da anni collaborano con il Comune di Novara per progetti di prevenzione e didattica zoofila, sono state interessate nella scelta – spiega Emanuela Zonca Presidente di ANPANA – Sui manifesti che si possono già vedere esposti in giro per la città di Novara c’è appunto il disegno prescelto, ovvero un cagnolino triste con una lacrima che scende sul musetto a rappresentare il dolore che prova per l’abbandono subito, da parte della famiglia umana. Raccolto nella frase a che fa da titolo ‘Non abbandonarmi sono della famiglia”’.

Marco Negrini Presidente di ENPA racconta come l’alunno che autore del disegno “abbia creato anche una vignetta, rappresentando il cruccio del cane ‘Perché mi hai lasciato solo’ a sottolineare l’amarezza e delusione del cagnolino, che non riesce a comprendere un gesto così orribile ed ignobile”.

Le associazioni animaliste ringraziano l’Assessore all’Ambiente Laura Bianchi per il coinvolgimento nel progetto, che non terminerà con questa campagna, ma che proseguirà con altre iniziative di sensibilizzazione.