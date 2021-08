Campagna Vaccinazione: Venerdì 27 agosto “Open night” al Salone Borsa per i ragazzi dai 12 ai 19 anni

Quasi la metà dei 12/19enni dell’ASL Novara sono stati vaccinati contro il Covid e venerdì prossimo al Borsa, saranno previste altre 400 somministrazioni, per i ragazzi che si prenoteranno.

Il Salone Borsa di Novara è pronto per l’open night di venerdì 27 agosto per accogliere i giovanissimi di età compresa tra i 12 e i 19 anni età che si prenoteranno per l’effettuazione del vaccino contro la covid-19.

La serata della vaccinazione, dove sono previste 400 somministrazioni, vanno ad integrare e a potenziare ulteriormente le attività di prevenzione; nell’ambito dell’Asl NO, ad oggi sono stati vaccinati oltre dodicimila (49%) dai 12/19 anni

Venerdì 27 agosto, dalle 20.00 alle 23.30 saranno vaccinati infatti al Salone Borsa di Novara i giovanissimi che non hanno ancora un appuntamento e che si prenoteranno sul portale www.ilpiemontetivaccina.it (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Si ricorda che il minore di 18 anni dovrà essere accompagnato il giorno della vaccinazione da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione.

L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità oppure insieme alla dichiarazione di famiglia monogenitoriale, dovranno essere consegnati al Centro Vaccinale.

Fonte Ufficio Stampa ASL NO