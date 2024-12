Cantieri in corso XXIII Marzo e alla Cascina Cascinetta

Novara – Lavori pubblici: cantieri in corso in corso XXIII Marzo: sono quasi terminati i lavori di rifacimento marciapiedi e asfaltatura dei tratti principali e più ammalorati di corso XXIII Marzo. Totale investimento 629 mila euro. Inoltre proseguono i lavori legati a finanziamenti Pnrr di Cascina Cascinetta, integralmente abbattuta ed ora oggetto di cantiere per la riqualificazione e la valorizzazione dell’intero comparto del quartiere S. Agabio. Il progetto ha ad oggetto la ristrutturazione di un vecchio edificio rurale, da anni abbandonato (ex Cascina Cascinetta), e la realizzazione di un nuovo parco urbano, di una pista ciclabile e di un’area attrezzata, che potranno ospitare nuove attività sociali, culturali ed aggregative. Investimento 8 milioni 690 mila euro.