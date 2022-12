Capodanno 2022: firmata dal Sindaco Canelli l’ordinanza “anti botti”

E’ stata firmata e pubblicata ieri (mercoledì 28 dicembre) l’ordinanza “per la tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall’uso di materiale esplodente, utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici dal giorno 30 dicembre 2022 al giorno 2 gennaio 2023”.

L’ordinanza vieta l’”Utilizzo di petardi, botti e articoli pirotecnici di ogni genere da domani, 30 dicembre 2022, al 02 gennaio 2023 a distanza inferiore di 200 metri da Piazza della Repubblica, dalla Cupola di San Gaudenzio (Via Ferrari angolo Via Antonelli), dall’Ospedale Maggiore della Carità, dalla Clinica San Gaudenzio (Via Bottini), dalla struttura sanitaria di Viale Piazza D’Armi, dalle case di riposo Fondazione S. Maria (Pernate Viale dei Tigli), I Tigli (Via Udine), San Francesco (Viale Roma), Mater Dei (Via Perazzi), Divina Provvidenza (Via Galvani), De Pagave (Via Lazzarino) e dal Canile di Via del Gazzurlo”.

Spiega il Sindaco Alessandro Canelli: “Botti e dispositivi simili possono costituire un certo pericolo, motivo per cui ogni fine anno l’ordinanza impone certi comportamenti e divieti con l’obiettivo prioritario della tutela delle persone, soprattutto di quelle che si trovano ricoverate in ospedale, ma anche di coloro che vengono ospitati in strutture per anziani, dei bambini e degli animali che risentono, in modo particolare, delle forti esplosioni. E’ necessario tenere alta l’attenzione e non consentirne l’utilizzo in questi giorni”.

L’inosservanza delle disposizioni previste sarà punita con una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro. L’ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Novara.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara