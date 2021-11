Carambola sulla tangenziale di Novara, coinvolto un mezzo pesante e due auto

Quattro le persone coinvolte, per fortuna (vista la dinamica) nessun ferito è in pericolo di vita. Le foto dei Vigili del Fuoco.

Poteva avere conseguenze ben più gravi, l’incidente avvenuto questa mattina presto in tangenziale a Novara direzione laghi, che ha coinvolto un camion e due auto. Nella carambola di mezzi, sono risultate coinvolte almeno quattro persone, con il bilancio di due codici gialli e due verdi.

Ad avere la peggio l’autista dell’autoarticolato, rimasto incastrato nelle lamiere della motrice che si è ribaltata sulla carreggiata. Per estricarlo dall’abitacolo, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco partita dal Comando Centrale di Novara. L’uomo è stato “spinalizzato” e trasportato al Maggiore. Per fortuna, così come per tutti gli altri soccorsi, per fortuna, non è in pericolo di vita, anche vista la dinamica dell’incidente.

Fonte Comando Vigili del Fuoco Novara