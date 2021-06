C’è la firma, chiusa la telenovela: Leonardo Pavanati è il nuovo proprietario del Novara calcio

Nel pomeriggio a Milano davanti al notaio Della Croce, Maurizio Rullo ha ceduto l’80% delle quote azionarie del Novara calcio, all’imprenditore toscano Leonardo Pavanati.

Leonardo Pavanati, 59enne imprenditore toscano nel ramo immobiliare, è il nuovo proprietario del Novara calcio. Nel pomeriggio di oggi (lunedì 31 maggio 2021) nell’ufficio milanese del notaio Della Croce, insieme al futuro Direttore Generale Roberto Civitarese, ha incontrato Maurizio Rullo, dal quale ha rilevato le quote azionarie pari all’80% e Roberto Nespoli (uscito dalla società venerdì scorso), presente in qualità di rappresentante della minoranza del 20%, in quota alla famiglia De Salvo.

“Siamo imprenditori, cerchiamo gli obbiettivi ed i risultati, il che vuol dire risalire verso categorie più alte; ma con i dovuti modi” ha detto Pavanati dopo il closing ai microfoni di Daniele Faranna di Forzanovara.net.

Le cifre dell’operazione non sono state rese note, ma dovrebbe confermarsi che l’offerta di Pavanati, si possa limitare all’impegno di onorare i debiti verificati allo stato dell’arte, computati in circa 6.5 milioni.

L’Azienda di riferimento nell’operazione è l’A&G Real Estate spa (10.432.800 di capitale versato), nella quale Pavanati detiene la quota del 19%, mentre il 31% è in capo alla Merzario 1835 srl; 20% alla Technology Innovation srl; Franciacorta Docg Import Export srl e 10% a Gabriele Tiziano. Non è dato sapere se ci saranno altri investitori a sostenere finanziariamente i programmi societari.

La presentazione ufficiale dei nuovi proprietari e dei futuri dirigenti, avverrà nel pomeriggio di venerdì prossimo 4 giugno a Novarello, mentre è quasi certo che il nuovo presidente azzurro sarà l’ex Generale della Guardia di Finanza Fabrizio Lisi.