C’è voglia di “Estate Novarese”, con 56 eventi in programma dal 27 giugno all’11 settembre

Presentato il calendario dell’Estate Novarese 2021 che regalerà un ricco programma di eventi e spettacoli di: lettura, danza, musica, teatro, arte e promozione, che si svolgeranno in presenza, nel cortile del Castello.

Sono ben 56 gli eventi in programma per l’Estate Novarese che prenderà il via domenica 27 giugno fino all’11 settembre.

“Quest’anno, come per l’estate scorsa – spiega il Sindaco Alessandro Canelli – abbiamo deciso di organizzare la stagione estiva dando la possibilità alle associazioni, fondazioni ed enti culturali e ludiche della città di riprendersi totalmente da questa crisi che ha colpito pesantemente, con chiusure e restrizioni, anche questi settori. Sarà un’estate inclusiva promossa e dedicata al nostro territorio”.

Un ricco programma di eventi che metteranno in scena spettacoli di danza, musica, teatro, arte e promozione alla lettura con eventi in presenza che si svolgeranno nel cortile del Castello.

Il Comune di Novara si occuperà, in collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia, dell’allestimento del palcoscenico, delle sedute, dei dispositivi di sanificazione necessari e del service base, fornendo con la Fondazione Castello, lo spazio necessario perché le iniziative possano svolgersi in tutta sicurezza.

“E’ un cartellone molto ricco – continua Canelli – al quale hanno contribuito in modo convinto coloro che già lavorano tutto l’anno nella nostra città ma che negli ultimi quindici mesi hanno dovuto affrontare, come per tanti altri ambiti di lavoro, l’emergenza sanitaria con le relative conseguenze sul piano delle limitazioni dell’operatività. Questa sarà l’estate della ripresa, ci auguriamo, stavolta, definitiva”.

Con Comune di Novara e Fondazione Teatro Coccia, partecipano all’organizzazione del calendario Fondazione Circolo dei Lettori, Associazione Music Art Cureggio, Atl Novara, La Ribalta, Scuola del Teatro Musicale, Teatro Sant’Andrea di Pernate, Associazione Brotherhood Gospel Choir, Società Justly, Dimidimitri, Associazione Ri-Nascita, ProLoco Novara, Associazione Top Dance&Show, Associazione ViaOxiliaquattro, Rest-Art.

Parallelamente all’avvio degli eventi proposti e già programmati per l’Estate Novarese, il Comune di Novara pubblicherà un avviso pubblico per la presentazione di iniziative da integrare nel calendario. Anche per questi spettacoli ed eventi saranno messi a disposizione gli stessi spazi e strumenti da parte del Comune nonché un contributo di 500 euro per ogni giorno di svolgimento delle iniziative.

L’avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Novara: le proposte dovranno pervenire entro il 18 giugno.

