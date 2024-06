Chef sotto le stelle edizione speciale per Festivart

Novara – Specialità dal mondo con Chef sotto le stelle di venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno in 10 locali del centro di Novara.

Dalla Spagna al Perù, dai Mari del Nord alla Francia, dall’Italia a…Novara. Proposte per tutti i gusti nel secondo appuntamento del 2024 con la consolidata iniziativa gastronomica della stagione estiva novarese promossa da Confcommercio Alto Piemonte.

L’occasione è propizia per portare gente in città in occasione di Festivart, il festival degli artisti di strada organizzato dal Comune di Novara con l’Associazione Dimidimitri che per tre giorni animerà con giochi, musica e acrobazie vie e piazze del centro.

I tavoli dei locali che partecipano a Chef sotto le stelle saranno apparecchiati con le tovagliette di Festivart.

Tra l’altro, prosegue in questo week-end anche l’iniziativa “Fuori i negozi” che vede una quindicina di negozi del centro esporre all’esterno della propria attività.



Di seguito i locali che partecipano all’iniziativa gastronomica e i piatti proposti, meglio prenotare!

4 Tavoli in Salumeria Moroni via Avogadro 5 tel 388 4747093 Eccellenze dal mondo

* Canada e Scozia …Salmone affumicato a confronto 24 euro

* La Francia regno del formaggio… 8 formaggi da non perdere selezionati da Marco

18 euro

* Italia… Salumi unici e pregiati il maiale nero di Parma 20 euro

* Svizzera…Formaggi d’alpe e carne secca 16 euro

E non mancheranno i vini tra Spagna, Francia, Germania, Italia…

Trattoria Cavallino bianco vicolo dell’Arco 2/a tel 0321 393908

* Entratina di benvenuto con tapas e sangria

* Paella

* Budino alla Crema catalana

Menu completo 35 euro (bevande escluse)

A’ Marechiaro via Fratelli Rosselli 11 tel 0321 620237

SERATA PERUVIANA

* Causa alla Limena 10 euro

* Ceviche di pesce 14 euro

* Lomo saltado 15 euro

* Ajì de gallina 14 euro

* Budin de pan 7 euro

* Crema volteada 7 euro

* Maracuja juice da un litro 10 euro

Bue di picche via Negroni 3 tel 331 4755689

* Tacos di riso nero, pulled beef e verdure

* Picanha irlandese con pannocchia alla brace e salsa bbq

* Crema catalana al cardamomo con gelato al fico d’india e Passito

Menu completo 29 euro (escluse bevande e coperto)

Ristorante Pizzeria Centro corso Cavallotti 9 tel 0321 623232

* Caserecce alla Puttanesca di mare 15 euro

* Cuoppo di mare 20 euro

Tre lanterne corso Cavallotti 11 tel 0321 1811419

* Club sandwich di mare 12 euro

* Fregola burro alle erbette, maionese al limone e pane aromatizzato 14 euro

* Baccalà hummus fave guanciale e tzatziki 20 euro

* Brownies 7 euro

Antica osteria ai vini largo Cavallazzi 4 tel 0321 34346

* Frittatina rognosa con cipolla e salam d’la duja

* La nostra lingua in salsa verde

* Mix di primi: la nostra paniscia/Agnolotti piemontesi ai funghi porcini

* Scaloppina di filettino di porcellino al Gorgonzola dop novarese

* Il nostro bunet

Acqua, caffè coperto inclusi 40 euro a persona (vini esclusi)

Burro e ferrovia ristorante corso Cavallotti 15/a tel 0321 516218

* Chupito di gazpacho

* Pastrami, melanzana, pecorino, uovo

* Polpo, patata soffiata, chorizo

* Pesce marinato, scottato, in stile Nikkei

* Ramen

Menu completo 35 euro (bevande escluse)

Bollicine Winebar corso Cavour 12 tel 0321 495646

* Ceviche di branzino, gamberoni kataifi e aria di lime 14 euro

* Trenette al granchio, latte di cocco e pomodorini 15 euro

* Tacos con filetto di tonno al sesamo,salsa Ponzu e guacamole 16 euro

Menu completo 35 euro (bevande escluse)

Corona coffee, wine & food corso Italia 46 tel 344 299 0075

* Polpo alla Gallega 15 euro