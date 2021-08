Chi ha deturpato con della vernice il ponte ferroviario simbolo di Pettenasco?

Nella notte qualcuno è salito sul viadotto ferroviario per imbrattare il simbolo di Pettenasco, con della vernice azzurra, lasciando una scritta al momento indecifrabile.

Al loro risveglio questa mattina, i pettenaschesi hanno trovato una brutta sorpresa, perchè col favore delle tenebre, qualcuno ha imbrattato con della vernice azzurra, il viadotto ferroviario simbolo del paese.

L’autore o gli autori, camminando lungo i binari, accessibili poco prima del ponte, hanno raggiunto il centro del viadotto, dove hanno lasciato la loro indecifrabile impronta indelebile: “..METZ-UK-VOLKA”(almeno, questo è ciò che riusciamo a leggere), messaggio al momento criptico ed azione al momento non comprensibile: una bravata o un atto vandalico? Per altro azione non priva di rischi, perchè soprattutto durante le ore notturne, il passaggio dei treni merci avviene a velocità sostenuta e le vie di fuga sopra il viadotto, sono molto scarse.

Il grandioso ponte ferroviario di Pettenasco, è stato costruito tra 1884 e il 1886 per completare la linea ferroviaria Novara-Domodossola, dall’impresa Visconi & Caligari, su progetto dell’ingegnere fiorentino Oreste Mugnani. Un’opera ingegneristica completamente in curva, davvero rilevante, costituita da otto arcate a pieno centro, con sedici metri di apertura, in granito estratto dalle cave di Alzo, che furono trasportate sul posto attraverso lo specchio d’acqua del lago d’Orta che divide le due sponde. Tutta la comunità partecipò alla costruzione del ponte, che non a caso è divenuto il simbolo di Pettenasco.

La autorità locali, invitano chiunque possa dare elementi utili, anche nella comprensione del testo, a mettersi in contatto con loro. La nostra redazione si rende disponibile sin da ora a raccogliere testimonianze ed indicazioni.

Scrivete a [email protected]