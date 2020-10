“Cinema e teatri luoghi dove si mostravano e insegnavano le regole”. In un comunicato, la civile resa del Faraggiana

Il comunicato stampa emesso dal Cinema Teatro Faraggiana, dove con civile pacatezza si evince tutta l’amarezza del momento, nell’annunciare il nuovo stop alle iniziative culturali.

“I cinema e i teatri sono luoghi sicuri dove si poteva mostrare ed insegnare alle persone come convivere seguendo scrupolosamente le regole relative all’emergenza covid-19: distanziamento, utilizzo della mascherina, igienizzazione e sanificazione. I risultati erano sotto gli occhi di tutti”.

Sono le poche ma chiare parole che aprono il comunicato stampa emesso del Cinema Teatro Faraggiana di Novara, dopo l’emanazione dell’ultimo DPCM datato 24 ottobre, che torna a chiudere i luoghi della cultura che per primi avevano cercato di ripartire, investendo sulle nuove regole, dopo il lock down di marzo.

“Con questo Dpcm il governo ha chiuso tutte le nostre attività – conclude il laconico e civile comunicato emesso dal Faraggiana – vi terremo informati sugli sviluppi di queste decisioni anche in relazione agli spostamenti degli spettacoli previsti in questo periodo e ad eventuali modalità di rimborso dei biglietti acquistati”.

Il comunicato si conclude con una nota di servizio: “La biglietteria rimane aperta dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 18,00”.