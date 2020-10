Cisco per Firenze all’ultimo respiro. Il Novara sbanca Alessandria dopo 10 anni e sale al 2° posto

Botta e risposta fra Buzzegoli ed Eusepi (su rigore) nel primo tempo, poi nel finale decide il goal dell’esordiente Firenze, dopo una straordinaria galoppata di Cisco.

Dopo 10 anni di sofferenze al Moccagatta, il Novara vince il 90° derby all’ultimo respiro. In vantaggio con il solito Buzzegoli al 12′, gli azzurri si sono visti acciuffare su un rigore dubbio realizzato dall’ex Euspepi, ma nei minuti di recupero una fuga solitaria di Cisco ha consentito a Marco Firenze di bagnare il suo esordio con la rete dei tre punti che vale in secondo posto in classifica.

La Partita

Detto che senza dubbio l’Alessandria abbia provato maggiormente a gestire il gioco, il Novara versione ”tre tenori” è sembrato aver davvero alzato il proprio tasso di pericolosità, dando sempre l’impressione di poter fare male. Stupisce anche l’equilibrio già trovato malgrado la notevole propensione offensiva, grazie soprattutto al sacrificio in copertura praticato da Panico a sinistra e Schiavi a destra.

Col passare dei minuti nella ripresa, le energie dei nuovi vanno spegnendosi e l’Alessandria preme con maggiore convinzione. Poi con gli ingressi di Firenze, Gonzalez, Collodel e Cisco, gli azzurri reggono in un finale spezzato, giocato più che altro sul filo dei nervi e sul piano fisico. Le squadre hanno dato tutto e sembrano accontentarsi, non così per Cisco che al 91′ prende palla nella sua metà campo e si lancia nella fuga per la vittoria che consente a Marco Firenze di segnare la rete che vale tre punti pesantissimi ed il secondo posto in classifica.

La Formazione

Rischia senza remore Banchieri e manda in campo tutta la batteria offensiva arrivata dal mercato. Dunque dentro sin dal primo minuto Panico, Zigoni e Larini. Buone notizie anche in difesa, con il rientro di Sbraga che mancava dalla semifinale play-off contro la Reggiana, al suo fianco confermato Marco Migliorini, anche per l’infortunio in allenamento di Bove. Per il resto è l’undici vincente partito contro la Giana Erminio.

Nel 3-4-1-2 di Gregucci, dentro gli ex Cosenza, Eusepi e Corazza, parte dalla panchina Casarini.

La Cronaca

4′ Subito legno clamoroso di Larini su cross di Schiavi, bravissimo ad arpionare palla all’altezza del primo palo.

7′ Punizione insidiosa di Suljic che coglie l’esterno della rete con Lanni proteso in tuffo.

8′ Buco centrale lasciato dagli azzurri, con Chiarello che può arrivare indisturbato a calciare dal limite, ma il suo tiro è deviato in corner.

12′ Novara in vantaggio ancora con Buzzegoli, alla terza rete stagionale consevutiva. Bravo Lanini a spingere la ripartenza per lasciare palla incrociando Panico. L’ex Cittadella è bravissimo a lavorare in area per servire l’accorrente Buba che col sinsitro dal limite non lascia scampo a Crisanto.

23′ Pareggia Eusepi su rigore molto dubbio, con l’arbitro che punisce un tocco di mano di Schiavi che sembrerebbe invece deviare la palla col corpo.

31′ Grande occasione per gli azzurri, con Lanini che gira in porta un’ottima verticalizzazione di Schiavi, trovando Crisanto bravo a restare in piedi per bloccare palla a terra.

33′ Annullata per fuorigioco una rete di Chiarello, con le proteste alessandrine per un po’ d’incertezza nella segnalazione da parte del collaboratore.

49′ Zigoni serve nello spazio Panico che si accentra e calcia a giro, trovando la deviazione in corner

54′ Due cambi per gli azzurri. Fuori Schiavi e Lanini, dentro l’ex Gonzalez ed esordio per Marco Firenze.

58′ Chiarello mette un gran pallone Lanni va in uscita bassa, ma la palla finisce sul secondo palo dove Celia calcia alto da ottima posizione.

62′ Bravo Firenze a prendere la fascia sinistra ed a mettere palla dietro, dove Buzzegoli arriva ancora una volta al tiro, questa volta però “masticando” il pallone.

63′ Sbraga finisce le batterie ed esce claudicante. Banchieri lo sostituisce con Bellich ed inserisce anche Collodel per Bianchi.

72′ Ultimo cambio degli azzurri che risulterà decisivo. Dentro Cisco e fuori Zigoni, positivo soprattutto il suo secondo tempo, con Pablo Gonzalez a fare la punta centrale.

91′ Novara che in contropiede segna il clamoroso goal del 1-2, con Marco Firenze appostato a centro area a spingere in porta la sfera, dopo una straordinaria fuga di Cisco che mette dentro, Gonzalez lascia passare e l’ex della Salernitana bagna il suo esordio con la rete che vale i tre punti.

93′ Clamoroso contropiede 4 contro 1 degli azzurri, con Panico che calcia addosso a Crisanto in disperata uscita.

Il Tabellino

ALESSANDRIA: 1 Crisanto, 3 Celia, 4 Chiarello (76′ 11 Arrighini), 5 Cosenza, 7 Parodi, 8 Castellano, 9 Eusepi, 18 Corazza, 19 Prestia (72′ 20 Blondett), 23 Macchioni, 24 Suljic

A disposizione: 22 Crosta, 6 Scognamillo, 10 Di Quinzio, 14 Gazzi, 21 Casarini, 29 Poppa, 31 Bellodi, 33 Rubin, 34 Baschiazzorre

Allenatore: Angelo Gregucci

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 4 Sbraga (64′ 25 Bellich), 8 Schiavi (VCap; 54′ 7 Firenze), 9 Lanini (54′ 19 Gonzalez), 10 Buzzegoli (Cap), 11 Panico, 14 Migliorini, 17 Zigoni (72′ 26 Cisco), 20 Lamanna, 23 Bianchi (64′ 15 Collodel)

A disposizione: 31 Desjardins, 16 Natalucci, 18 Zunno, 21 Pagani, 29 Rusconi, 32 Tordini, 35 Iervolino

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Ermanno Feliciani di Teramo

Assistenti: Sigg. Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo

Quarto ufficiale: Sig. Marco Ricci di Firenze

Marcatori: 11′ Buzzegoli (N); 23′ Eusepi (A)

Ammonizioni: 9′ Suljic (A); 23′ Schiavi (N); 34′ Cosenza (A)

Calci d’angolo: Alessandria-Novara 4-1

Recupero: 1′ 1pt + 4′ st