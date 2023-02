College Novara suona la 5ª sinfonia all’ex capolista 5 Pari Torino

I torinesi, squadra di rango, nel girone d’andata in piena lotta per il 1° posto, vengono sopraffatti dalla freschezza atletica, tecnica e mentale dei ragazzi di coach Tarlao che al PalaVerdi vincono 97-76.

Tra le mura amiche del PalaVerdi, la forte compagine di 5 Pari Torino crolla sotto i colpi dei giovanissimi di Basket College Novara, che con il quinto successo consecutivo, il sesto delle ultime sette partite, confermano l’ottimo stato di forma, che oramai proietta i ragazzi di coach Simone Tarlao in una dimensione di campionato impensabile fino a qualche settimana fa.

La Partita

Dopo l’avvincente partita di andata a Torino, dove i novaresi erano crollati soltanto dopo un tempo supplementare, College Novara prova a lavare l’onta con la volontà di portare a casa il referto rosa della vittoria. 5 Pari si presenta al PalaVerdi orfana di Leonardo Calabrese ma l’inizio di partita ospite è estremamente preciso: in soli 4 minuti sono già 20 i punti realizzati, mentre i collegiali sono un po’ meno precisi e devono inseguire. Molta serenità e compattezza però caratterizzano il primo periodo dei padroni di casa che non si disuniscono e poco per volta ritornano a contatto grazie a ottime soluzioni offensive e maggiore energia nella metà campo difensiva. Dopo 10 minuti ad alto punteggio il tabellone recita 29-30.

Inizio di secondo quarto che sorride ai collegiali, solidi in difesa e concreti in attacco per un parziale di 10-2 nei primi 4 minuti che costringe coach Boffitto al timeout. La musica non cambia e Novara rimane davanti sbagliando tuttavia qualche tiro aperto che avrebbe potuto dare una grossa spallata al match; Panaccione negli ultimi 3 minuti sale in cattedra e accorcia a -4 fissando il punteggio sul 49-45 all’intervallo.

5 Pari rientra con una difesa a zona dagli spogliatoi ma College Novara trova gioco con ritmo e pazienza siglando un parziale di 11-3 in apertura di periodo raggiungendo il primo vantaggio in doppia cifra. I Collegiali Pagani e Nicolini trovano ancora la via del canestro e respingono i tentativi di rimonta degli ospiti. Dopo 30 minuti di gioco il vantaggio per College Novara è di 8 punti, 69-61, ma emotivamente è un’altra cosa, perchè i Collegiali continuano a giocare la partita con un pieno controllo.

Serve la giusta spallata per indirizzare definitivamente la partita nella prima parte dell’ultimo quarto, così Novara strappa: McAdoo e Montalbetti fanno il vuoto a rimbalzo difensivo, ancora Montalbetti e Caligaris trovano due triple consecutive per il +14. 5 Pari, causa l’ottima difesa novarese, non trova più la via del canestro e si innervosisce permettendo ai collegiali di allungare ulteriormente dalla lunetta a causa di due falli tecnici toccando anche il +23 e chiudendo definitivamente la sfida con il punteggio finale di 97-76.

La Situazione

Bella vittoria di squadra, in cui 11 dei 12 giocatori entrati vanno a bersaglio e che mantiene College Novara vicino al gruppo di testa a quota20, in attesa dell’ultima partita della prima fase e della successiva e importante fase a orologio.

Prossimo appuntamento sabato 25 febbraio (spostato di una settimana), che vedrà Basket College Novara fare visita a Sporting Club Borgomanero, lanciatissima capolista del girone B si serie C Silver, in un match che dopo l’ultimo mese mostrato dai ragazzi del presidente Andrea Delconte, potrebbe avere un esito decisamente meno scontato.

Il Tabellino

Basket College Novara – 5 Pari Torino 97-76

(29-30; 20-15; 20-16; 28-15)

Basket College Novara: Nicolini 24, Pagani 17, Caligaris 10, McAdoo 10, Giromini 8, Brustia 7, Montalbetti 6, Hyka 6, Apostolo 4, Gasparini 3, Ruffa 2, Cortese. Allenatore Tarlao, Vice Cassina.

5 Pari Torino: Panaccione 23, Marotto 14, Inglese 9, Calvo 7, Visciglio 7, Mensio 6, Naretto 5, Cavagnoli 3,Cibin 2, Aureli, Fontana.

Allenatore Boffito, Vice Balma.

Fonte Ufficio Stampa Basket College Novara