COMOLI FERRARI FA IL BILANCIO DI it’s ELETTRICA Lab 2024

Novara – “Con questa seconda edizione si rafforza la nostra idea di format che ha come obiettivo principale quello di rendere sistemico un nuovo approccio: concepire come prioritario l’occuparsi della propria evoluzione. Cosa significa questo? Offrire ai professionisti dell’impiantistica opportunità di crescita e di prospettiva per sé stessi e per il proprio business. Ciò che ci rende orgogliosi oggi, è di aver raccolto in questi giorni tante conferme e consensi, tra clienti e partner, che vanno proprio in questa direzione.” Queste le prime parole di Paolo Ferrari, Amministratore Delegato di Comoli Ferrari, a qualche ora dalla conclusione di it’s ELETTRICA Lab 2024.

Il programma ha offerto oltre mille eventi tra speech di alta formazione specialistica, attività pratico-esperienziali e appuntamenti incentrati sui principali temi di attualità. Migliaia i visitatori che hanno preso parte attivamente a corsi e incontri, esprimendo soddisfazione per la possibilità di accrescere le proprie competenze sulle novità del mercato dell’impiantistica attraverso un confronto con i fornitori partner, ampliando la propria rete professionale.

Tra gli interventi istituzionali anche un video messaggio di saluto del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, presente al taglio del nastro, ha dichiarato “Comoli Ferrari guarda avanti e lo dimostra con questo evento che ha il pregio di porre in evidenza un tema molto caro a Regione Lombardia: la formazione. Da sempre sosteniamo, con le nostre iniziative, l’esigenza di percorsi di formazione che preparino i giovani al mondo del lavoro, con conoscenze tecniche adeguate ad un contesto professionale sempre più avanzato tecnologicamente. Complimenti a Comoli Ferrari, a cui rivolgo il massimo sostegno, convinto che la direzione intrapresa sia quella giusta”.

Anche il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha voluto mandare il suo contributo “Comoli Ferrari è una realtà che introduce momenti d’incontro e di dibattito per fare in modo che gli stakeholders mettano in atto le best practices. Sono grato per il lavoro che state facendo, augurandomi che questa sia una tre giorni proficua, per continuare a dimostrare la sostenibilità sociale dell’impresa, basata su profitto e comunità”.

Presente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici) Senatore Alessandro Morelli, che è intervenuto al dibattito in materia di infrastrutture e sviluppo del Paese.

It’s ELETTRICA Lab ha ospitato anche la quarta edizione del Forum del Futuro Quotidiano, che ha riunito figure di eccellenza con l’obiettivo di condividere il mindset comune: da value chain a value network. Sul palco principale si sono alternati importanti professionisti come Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, Giuliano Noci, pro rettore del Politecnico di Milano, Giovanni Tamburi, Fondatore e AD di TIP – Tamburi Investment Partners, Lara Ponti, vice presidente di Confindustria per la transizione ambientale e gli obiettivi ESG, Sebastiano Barisoni, vice direttore esecutivo di Radio 24, Valerio De Molli, managing partner e AD di TEHA Group e The European House Ambrosetti, Carlo Alberto Carnevale Maffé, professore associato di strategia aziendale presso SDA Bocconi School of Management.

Nelle 32 aule Solution Lab i professionisti di settore hanno trattato argomenti tecnico-specialistici con focus Home and Building Automation, Entertainment, Energy, Connectivity, Indoor Air Quality, Lighting, Industrial Automation, Power Distribution, Security e Safety.

Presente anche il VR46 racing team con Alessio “Uccio” Salucci, team director, che assieme ai rappresentati del team Gianluca Falcioni e Nicholas Vaschieri hanno parlato del valore della partnership oltre la sponsorizzazione.

“it’s ELETTRICA Lab – sottolinea Paolo Ferrari – è una tappa di un percorso molto più lungo che ci vede coinvolti a consolidare il nostro ruolo ormai largamente dichiarato di Trusted Solution Partner. L’evento che si è svolto in questi giorni non è che la rappresentazione concreta che l’identità principe del nostro lavoro è rappresentata dal servizio, tassello imprescindibile per la nostra evoluzione e per quella di tutti i nostri interlocutori.” E aggiunge “Troppo spesso si lamenta la carenza di competenze e di qualità professionale. A noi non piace lamentarci. Ci impegniamo, piuttosto, a fare la nostra parte per fare questa differenza, per noi e per i nostri interlocutori. E, anche in questo caso, mai come in questi giorni abbiamo dimostrato che la forza la fa la squadra, 100% Comoli Ferrari”.

Già comunicate le date per l’appuntamento della manifestazione nel 2026, che si terrà, da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre, nei nuovissimi spazi dell’Allianz MiCo di Milano.