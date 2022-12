Con Chef Luca Vaccaro e Anna Croce, l’Antica Osteria ai Vini alza l’asticella

Importante ed ambizioso cambio della guardia alla guida della cucina dello storico locale novarese sito in Largo Cavallazzi da inizio secolo.

“Un gran bel passo in avanti a favore dell’offerta enogastronomica novarese, è quello compiuto da Antica Osteria ai Vini, lo storico locale di tradizione piemontese collocato ormai da inizio secolo scorso in Largo Cavallazzi, nel pieno centro storico del capoluogo”.

Così la proprietà dello storico locale annuncia l’arrivo alla guida della brigata di cucina di Luca Vaccaro, giovane e talentuoso Chef di 36 anni, ma già con anni di importanti esperienze alle sue spalle. Cresce a Roma e si iscrive all’istituto alberghiero di Tor Carbone. Dopo il diploma accede alla scuola di cucina internazionale Alma. Finiti gli studi, lavora con Gualtiero Marchesi per qualche tempo. Poi si trasferisce in Francia dove frequenta un corso tenuto da Alain Ducasse fino ad arrivare a lavorare nel suo ristorante. Nel 2016, dopo una breve esperienza di lavoro in Lussemburgo alla corte di Favaro, si trasferisce in Alsazia dove riesce, in poco più di due anni, ad ottenere una stella Michelin quando il ristorante “A Tavola” viene nominato miglior ristorante d’Alsazia.

La sua voglia di crescere e di trovare nuove sfide lo riporta in Italia a Misano Adriatico, il ristorante Moi, dove grazie ad un grande lavoro viene confermata la menzione nella Guida Michelin nel 2019.

“Indubbiamente un vero e proprio personaggio – spiegano all’Osteria dei Vini – un ingresso destinato a far parlare di sè nel territorio novarese, soprattutto perché a Luca Vaccaro è unanimemente riconosciuto quanto gli ospiti che vengano a scoprire la sua cucina trovino sempre un’emozione nascosta in ogni piatto. L’eleganza deriva dall’attenzione per ogni dettaglio con il rispetto delle materie prime, senza dimenticare le origini e le innovazioni acquisite dalle sue esperienze internazionali. La cucina di Chef Vaccaro deriva dalla grande tradizione mediterranea, e si è ulteriormente evoluta con le tecniche apprese in giro per l’Europa”.

Insieme a Chef Vaccaro, approda in Osteria anche la sua Pastry Chef Anna Croce. Nata come autodidatta dall’età di 13 anni, decide di rendere la sua passione una vera professione, iniziando un percorso di pasticceria in Basilicata per poi frequentare le migliori scuole italiane. Impara l’arte della pasticceria moderna come la gelateria, con Ciro Fradanno e Stefano Laghi, e non per ultimo si specializza nella pralineria con Maurizio Frau.

Anna Croce collabora con lo chef Vaccaro da diversi anni, per offrire ai commensali, un’esperienza unica multisensoriale, insieme alla radice diretta dell’essenze di ogni singolo gusto.

“Conosco Novara – fa sapere Chef Luca Vaccaro – ho già avuto modo di lavorare qui per qualche anno ma questa volta sto maturando l’idea di rimanerci più a lungo del solito, dal momento che ormai ho qui diversi amici. Considero quella di Antica Osteria Ai Vini una grande opportunità professionale per entrambi, fatta apposta per poter crescere ancora di più, insieme. Mi ha attratto particolarmente di questo locale, oltre all’enorme potenziale ancora soltanto parzialmente espresso, l’atmosfera che si respira al suo interno di fine ‘800 oltre al fatto che la proprietà abbia i piedi ben saldi per terra, meno sogni che altrove, forse, ma più concretezza, oltre che un’etica ed una correttezza davvero difficile da trovare nel nostro settore, specie di questi tempi. E poi…. lavorare in locali nuovi di zecca sia che si inventino dal nulla o cambiando nome continuamente può anche essere stimolante, ma l’atmosfera di sala con poca tradizione alla fine risulta persino fredda, distaccata. Altra cosa è lavorare in un locale storico, resistito al passare di un secolo come è oggi Osteria ai Vini: ogni angolo di ciascuna parete sembra volerti raccontare un ricordo differente. E questo l’ho trovato subito incredibilmente stimolante tanto da voler impostare nella cucina un lavoro all’altezza di una storia così importante”.

“In effetti, se vogliamo – prosegue il Direttore di Osteria Giuseppe Gangemi, attualmente la vera anima del locale, anche lui titolato di un lungo percorso di alta specializzazione tra i migliori hotel e ristoranti d’Italia – Osteria Ai Vini da oggi smette di confrontarsi con i semiprofessionisti ed inizia a cimentarsi ai massimi livelli. A coronamento di un lungo percorso di miglioramento e crescita, fortemente voluto e rimasto intatto nonostante la dura crisi del Covid. Con l’arrivo di Chef Vaccaro non stravolgeremo i prezzi dei nostri Menu, perché vogliamo rendere l’alta cucina veramente accessibile a tutti, in perfetta sintonia con la tradizione storica e popolare del nostro locale”.

Soddisfatti nelle vostre ambizioni? Conclude Maitre Gangemi sorridendo “Adesso la squadra è fatta, lo staff è completo e di assoluta qualità, ma rimaniamo sempre con i piedi ben saldi per terra. Certo… da noi ai Vini ogni giorno di lavoro è interamente dedicato ad un prestigioso riconoscimento stellato, da grandi guide. Se non è arrivato finora ci accontentiamo ugualmente e molto volentieri della miglior soddisfazione della nostra clientela. E così continueremo a lavorare, senza smettere mai di sentirci osservati. In fondo è questa la nostra filosofia, quella in cui crediamo fortemente, per fare bene e sempre meglio. Il resto, se verrà, verrà da sé”.

