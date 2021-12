Con Free Gospel Band in piazza Duomo si accendono le “Luci sul Natale”

Oggi pomeriggio dalle 16 concerto Gospel gratuito in centro città con il brani natalizi e tratti dal film Soster Act

Oggi pomeriggio a partire dalle 16 in piazza Duomo, nell’ambito del progetto “Luci sul Natale 2021”, il Comune di Novara organizza un concerto gospel a cura del coro Free Gospel Band, che si esibirà davanti alla cattedrale sotto la stella cometa illuminata.

Il gruppo intratterrà i passanti con canti Gospel, proponendo un repertorio formato da brani tratti dalla colonna sonora del film Sister Act e da brani Natalizi in versione swing, divertenti e molto conosciuti.



I brani eseguiti saranno:

• tradizionale – Amen

• miller – I will follow him

• mizel – Joyful

• hawkins – Oh Happy day

• Jule Styne – let it snow

• James Pierpont – jingle bells

• beal joe – jingle bell rock

• shackles – atkins

• franklin – think

La Free Gospel Band è un ensemble vocale di persone accomunate dalla passione per il canto corale come unione di voci, anime e spiriti. Il coro ha un repertorio di gospel contemporaneo e tradizionale, soul, pop,

funky, R&B e svolge diverse attività tra cui celebrazioni nuziali, aperitivi Jazz&Soul, concerti in chiese epiazze, convention aziendali, trasmissioni televisive, spettacoli in teatro, funerali.

Negli anni il coro ha realizzato 3 produzioni discografiche:

· nel 2006 “Magic Nights” realizzato in Italia e U.S.A.

· nel 2008 in collaborazione con Amnesty International, è stato pubblicato il secondo disco dal titolo”6.000.658.000 battiti”, dedicato alla popolazione mondiale, composto quasi esclusivamente dabrani inediti.

· nel 2014 “Just Christmas” disco interamente composto da brani Natalizi

Il coro ha collaborato dal vivo o in studio per: Federico Basso, Paolo Kessisoglu, Universal Pictures per il cartone animato The Lorax – 2012, The Wall Live Orchestra c/o Teatro della Luna a Milano, Juventus F.C. c/o Juventus Stadium, Samsung, La Versa, Ina Assitalia Assicurazioni, The Voice of Italy – RAI 2 – edizione 2013 e 2014, L’Oreal, Sporting Club – Monaco Monte Carlo, Colorado Cafè con Sergio Sylvestre, La Prima Volta – Rai 1 – con Cristina Parodi, I Soliti Ignoti Il Ritorno – RAI 1 con Amadeus.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara