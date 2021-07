Con la “svolta novarese”, Basket College punta in alto nello sport e per il sociale

Basket College Novara ha presentato i progetti che partiranno da questa stagione, con un nuovo team di allenatori novaresi e con le importanti partnership di Novacoop, Decathlon e del Gruppo Zenit.

“Puntiamo a portare una prima squadra di livello entro cinque anni con i nostri ragazzi. Intendiamo dare una svolta tecnica al vivaio investendo su allenatori novaresi, radicati nel territorio e partecipi di un progetto sportivo e sociale rilevante per la città”. Andrea Delconte, presidente di Basket College, con queste parole annuncia quella che si può ragionevolmente definire, come la definitiva “svolta novarese”. Eh si, perchè la società nata due anni fa dalla ex Lucciola, si era appoggiata al gruppo di Borgomanero, ma dalla prossima stagione sportiva, conterà su un team di allenatori del capoluogo gaudenziano, grazie ai nuovi arrivi dei giovani Simone Tarlao e Tommaso Brustia, e dell’istruttrice del minibasket Simona Zoppis.

Le nuove linee del progetto, sono state presentate ieri (martedì 29 giugno) in una conferenza stampa tenutasi presso la sede del Gruppo Zenit in largo Donegani, con una precisa filosofia da perseguire: “Far decollare il basket novarese con allenatori della città in una società forte e lanciare una proposta di carattere sociale per coinvolgere ragazzi di tutte le età, soprattutto nei quartieri periferici”.

E’ il progetto per l’anno sportivo 2021/2022 del Basket College Novara che da settembre riparte con un piano di crescita ambizioso per riportare alla città giocatori, pubblico e risultati in quello che è il secondo sport nazionale.

“Siamo convinti del progetto e delle potenzialità che Novara può offrire al basket e che questo sport può regalare alla città” hanno spiegato i tre coach che in questi giorni sono impegnati al centro estivo di via Poerio, dove ogni settimana vengono accolti una cinquantina di bambini.

Ma oltre alla parte sportiva, Basket College Novara, ha un piano sociale per Novara: potenziare la collaborazione con le scuole (con attività già a partire dalle materne) e creare spazi dedicati al basket nei quartieri periferici garantendo la partecipazione gratuita ai ragazzi di famiglie in difficoltà. “Vogliamo offrire a tutti la possibilità di giocare con noi – continua Delconte – perché crediamo nel valore dello sport per la crescita della persona e perché riteniamo che sia quanto mai necessario in questo periodo difficile causato dalla pandemia, che ha tolto ai ragazzi tanti momenti di socializzazione e ha inciso in modo particolare sui più fragili”.

Le attività si svolgeranno nell’area di via Poerio, dove è stato posato il secondo campo e dove si sta studiando la possibilità di una copertura invernale, e nelle palestre delle scuole Bellini, Bollini, Buscaglia e Peretti; per il Palaverdi si attende il termine del suo utilizzo come hub vaccinale. Le squadre partiranno dai 6 anni e arriveranno agli attuali under 17 (nati 2004), ma coinvolgeranno anche i piccolissimi delle scuole materne di 4 e 5 anni.

Lo staff della società composto dal presidente Andrea Delconte e Gianluca Pozzato, vede inoltre il ritorno al basket di Beppe Barbera, già sulla panchina di Milano e Casale, ora nelle vesti di dirigente e sponsor con la sua azienda, il Gruppo Zenit, che partecipa al finanziamento delle attività insieme con Novacoop e Decathlon. “Sono particolarmente contento di far parte di questo progetto che è sportivo e sociale assieme – commenta Barbera – e mi consente di restituire alla mia città parte di quello che mi ha dato in questi anni di vita e lavoro”.

Dal direttore generale del Basket College Borgomanero, Federico Ferrari, arriva un plauso all’iniziativa novarese: “Realizza in pieno il progetto College che non è legato a una città in particolare ma punta a sviluppare il basket con società di allenatori, dirigenti e giocatori legati al territorio in cui operano. La nostra collaborazione non finisce qui, anzi continuerà con rinnovato slancio e nuove risorse”.

Fonte Ufficio Stampa Basket College Novara