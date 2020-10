Con mascherina e taglierino aveva rapinato il bar vicino casa, mostrando i genitali alla barista. Arrestato a Borgolavezzaro.

Partendo dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri di Vespolate hanno individuato ed arrestato l’autore della rapina al Caffè del Borgo di Borgolavezzaro. E’ un magazziniere che abita a 300 metri dal locale.

Il 3 settembre scorso, intorno all’ora di chiusura, era entrato al Caffè del Borgo in via Roma a Borgolavezzaro, con la mascherina a coprire naso e bocca ed un taglierino, minacciando la barista per ottenere l’incasso della giornata. Ieri, mercoledì 7 ottobre, a seguito di accurate indagini partite da immagini tratte da alcune telecamere di sorveglianza, i Carabinieri di Vespolate hanno arrestato il presunto rapinatore.

B.P. queste le iniziali del magazziniere, gravato da precedenti penali e di polizia, originario di Galliate, ma residente proprio a Borgolavezzaro, che la sera della rapina, non solo minacciò la barista, ma ad una sua prima resistenza, non esitò a calarsi i pantaloni mostrando i genitali; prima di spingere la donna lontano dalla cassa e sottrarre 500 euro circa, per poi fuggire in sella alla bicicletta con la quale era arrivato nel locale.

L’uomo, al momento ristretto presso la propria abitazione, si era da poco trasferito a Borgolavezzaro e già in passato si era reso responsabile di fatti analoghi.