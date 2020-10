Con “Paniscia Days” Novara celebra il suo piatto cult, fra sapori, storia, cultura e… arte, grazie ai suggestivi scatti firmati Bonanno

Dal 22 al 24 ottobre la paniscia cucinata in 17 ristoranti di Novara con menu al prezzo unico di 25 euro. Incontri dialettali, fra storia, cultura ed arte, grazie alla mostra fotografica di Fabio Bonanno ospitata presso l’Osteria ai Vini.

Il 22, 23 e 24 ottobre Novara celebra il suo piatto tipico per antonomasia, con un evento organizzato da Fipe Confcommercio Novara che, sull’esempio di collaudate iniziative di successo, come il Bagna Cauda Day di Asti, ha ideato e promosso i Paniscia days, tre giorni dedicati a questo saporito piatto

Per quanto conosciuto e apprezzato il particolare risotto novarese, non aveva ancora avuto un evento dedicato che sapesse esaltare i giusti meriti di un piatto una volta ritenuto “povero” ma che ora, con l’esaltazione culinaria garantita dai 17 chef di altrettanti ristoranti, saprà mostrare anche il suo volto raffinato.

Per tre giorni, a pranzo e a cena, i locali di Novara daranno la possibilità di scegliere il menu paniscia al prezzo unico di 25 euro. Ogni ristorante abbinerà alla portata principale, a sua discrezione, altri piatti della cucina novarese e regionale, eventualmente anche le bevande sempre al medesimo prezzo.

I Paniscia days coinvolgeranno anche il mondo della cultura e della tradizione, con la partecipazione del Cenacolo Dialettale Novarese, che farà simpatiche, impreviste, incursioni nei ristoranti per brevi rappresentazioni e poesie dialettali.

Un’altra collaborazione che si presta a sviluppi interessanti è quella con la pagina facebook Raccontiamo Novara, seguita da oltre 12 mila appassionati di tradizioni, storia, cultura. Grazie alla collaborazione con suoi autori, attraverso la pagina saranno promossi per dieci giorni curiosi quiz. Chi indovina riceverà in omaggio sacchetti di riso da ritirare nei ristoranti dei Paniscia days.

Da segnalare il patrocinio di Slowfood Novara, che non poteva mancare per un piatto tanto slow come la paniscia, e la felice collaborazione con l’azienda Riso Preciso che fornirà a tutti i ristoranti il riso Carnaroli prodotto nell’azienda agricola di San Pietro Mosezzo e gli omaggi ai vincitori degli indovinelli. Infine, il Cupolotto di Novara sarà il dolce assaggio per i clienti dei Paniscia days.

E c’è pure chi la Paniscia l’ha fatta diventare arte visiva, con una mostra fotografica che sarà inaugurata il 22 ottobre. “Nuda e cruda” è il titolo scelto dall’Osteria ai Vini che insieme al fotografo Fabio Bonanno, hanno messo in scena il piatto novarese per eccellenza.

Undici immagini suggestive e di grande formato troveranno spazio nello storico locale di Largo Cavallazzi 4 (davanti alla Biblioteca Civica Negroni), visitabile sia dai clienti negli orari di apertura del ristorante, sia nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato (ingresso gratuito).

Le mura storiche del locale, che conserva le caratteristiche tipiche delle antiche “mescite” di vini locali, hanno conosciuto svariate versioni di questo “risotto” che, con il passare del tempo, si è adeguato ai gusti del tempo, alla disponibilità di materia prima, alla stagionalità.

Alcuni elementi, o meglio ingredienti, sono però rimasti immutati, ovvero il riso, il vino, le verdure e l’immancabile salamino sotto grasso e sono, di fatto, i protagonisti di questa mostra fotografica.

L’occasione dell’incontro con il fotografo Fabio Bonanno, un artista alla perenne ricerca dei caratteri essenziali dei propri soggetti, grazie all’utilizzo di un bianco e nero dai forti contrasti, è stato lo spunto dal quale partire per “raccontare” un piatto con una visione che è anche un omaggio ai grandi Maestri della fotografia del Novecento, come ad esempio Edwar Weston.

Da qui “Nuda e cruda”, ovvero la paniscia, nelle sue componenti essenziali: ingredienti infine banali, ma ognuno dei quali con una propria anima ed una propria forza visiva, che trascende il mero utilizzo culinario. Ingredienti che poi, sommati nell’unica immagine che li vede insieme, compongono un tutto armonico, per la vista e per il gusto e rappresentano appunto un elemento importante della nostre tradizioni e della nostra identità.

Ecco l’elenco dei 17 ristoranti con le rispettive proposte di menù

ANTICA OSTERIA AI VINI

Largo Cavallazzi, 4 tel 0321 34346

*Entratina

*Paniscia

*Tapulone d’asino con polenta

*Bonet

CANNAVACCIUOLO CAFE’ & BISTROT

Piazza Martiri 1 tel 0321 612109

*Paniscia

Calice Torraccia del Piantavigna

CIRCOLO DELLA PANISCIA

Via Perazzi, 1/F tel 0321 613156

*Paniscia

*Rustida

Calice di Vespolina

CUCINA 88

Largo San Martino 10 tel 0321 231013

*Paniscia del Nano

*Biancostato cotto a bassa temperatura con bagnetto

Calice di vino

DAI MALNAT

Corso Torino 9 tel 0321 1645812

*Entratina

*Paniscia

*Guancia di manzo brasata con polenta

*Crostata di cioccolato e pere

GRANI E SALAMI

Via Giuseppe Argenti, 1/E tel 0321 514657

*Paniscia

*Tapulone di manzo e polenta Bramata

* Turta dal mandian

Acqua e caffè

LOCANDA DELLE DUE SUOCERE

Corso Trieste, 42 tel 0321 032310

*Tagliere novarese (salam d’l duja, fidighina, gorgonzola dolce e naturale, miele del Sesia, nocciole del Piemonte e cipolline caramellate all’aceto di mirtillo)

*Paniscia novarese

Acqua e caffè

OPIFICIO CUCINA & BOTTEGA

Via Gnifetti, 45/a tel 0321 1640587

*Crema di fagioli, cotenna soffiata, salsa al vino

*Paniscia al salto

Acqua e caffè

OSTERIA DA ZINZI

Via Monte Ariolo 2/a tel 0321 623394

*Tagliere novarese (salumi, formaggi, salsa verde)

*Paniscia

Calice di Nebbiolo, acqua

OSTERIA I GAT

Via Muratori 1 Lumellogno tel 0321 1810962

*Antipasto con salam d’la duja, lardo, prosciutto crudo, insalata russa

*Paniscia

*Dolce della casa

Bottiglia di vino ogni due persone

RESTAURANT SPINELLI

Corso XXIII Marzo 149/F tel 0321 033345 / 333 5778438

*Antipasto novarese (duja, fidighina, crema di gorgonzola)

*Paniscia

Calice di vino

RISTORANTE PIZZERIA A’ MARECHIARO

Via Fratelli Rosselli tel 0321 620237

* Paniscia

* Rustida

Pane artigianale e vino doc Colline Novaresi

TRATTORIA CAVALLINO BIANCO

Vicolo dell’Arco 2/a tel 0321 393908

*Pane fritto della nonna, crema al Gorgonzola e carne cruda tagliata al coltello oppure Flan di zucca, crema ai Porcini e porro fritto

*Paniscia

*Coppa dei frati

Acqua e caffè

TRATTORIA DA BISU

via Verbano, 16 tel 329 9691606 / 338 7423772

*Antipasto di salumi e verdure sottolio

*Paniscia

*Brasato con polenta

*Dolce della casa

Acqua, vino e caffè

049 OSTERIA

Via Negroni, 3 tel 331 4755689

*Antipasti novaresi

*Paniscia

4 TAVOLI IN SALUMERIA MORONI

Via Avogadro, 5 tel 388 4747093

*Tagliere di salumi novaresi fra tradizione e curiosità

*La nostra paniscia al forno

*I formaggi di Marco, viaggio nell’Alto Piemonte