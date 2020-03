Con “Storie in Nidovisione” il Centro per le Famiglie racconta le fiabe ai bimbi su Facebook

Con “Sorie in Nidovisione” i bambini da casa potranno collegarsi sulla pagina Facebook del Centro per le Famiglie di Novara e trovare le loro educatrici raccontare fiabe ogni giorno alle 10.

Le hanno intitolate “Storie in Nidovisione”: le educatrici degli asili nido della città di Novara, a partire da oggi, alle ore 10, racconteranno online una storia al giorno indirizzata ai loro bambini che potranno, in questo modo, ascoltarle da casa insieme ai genitori o ai nonni o alla baby sitter.

“Un appuntamento per restare insieme, anche quando non è possibile fisicamente, per l’emergenza sanitaria in corso – spiegano le educatrici – Un modo per trascorrere il tempo insieme ai nostri bambini e con chi li accudisce in questo periodo”.

Le educatrici stanno registrando alcuni video in cui leggono le storie che, normalmente leggerebbero nei nidi, con i loro piccoli alunni. Le leggono, le raccontano e le spiegano con l’aiuto delle immagini prese dai libri stessi.

Le storie si potranno seguire ogni giorno dalle ore 10 sulla pagina Facebook del Centro per Famiglie di Novara.

La storia di oggi

STORIE IN NIDOVISIONE STORIE IN NIDOVISIONEProduzione: nidi del Comune di NovaraCast: educatrici #iorestoacasa Posted by Centro per le Famiglie Comune di Novara on Tuesday, 10 March 2020