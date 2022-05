Con Vestali e Santon il Centro Judo Novara brilla al 30° Trofeo Coral

La squadra del tecnico Flavio Vestali, conquista due ori ed un argento a San Gervasio, unica società novarese presente nel bergamasco.

Domenica 1 Maggio presso il palazzetto di San Gervasio (Bg) si è svolto il 30° Trofeo Coral, con la società Centro Judo Novara a rappresentare la città gaudenziana, che ha onorato al meglio, riportando sotto la Cupola un medagliere arricchito da due ori e un argento. Ottima prestazione per Simon Vestali e Bruna Santon Santana ,che dominano le proprie categorie, rispettivamente nei 50 Kg cadetti e nei 52 Kg juniores.

Medaglia d’argento invece per Marco Vestali negli 81 Kg juniores, con una prestazione non brillantissima sotto l’aspetto tattico, ma questo non gli impedisce di conquistare l’ennesima medaglia. Così dopo la qualifica ottenuta due mesi fa, può preparare le finali dei Campionati Italiani Juniores che di disputeranno fra due settimane.

Samuele Trevisan è giunto quinto nella categoria 46 KG esordiente A, e settima piazza per Aristid Sempio nei 60 KG cadetti.

“Finalmente stanno ritornando le medaglie, la strada intrapresa è quella buona – ha dichiarato Il tecnico Flavio Vestali – inoltre la federazione FIJLKAM ha pubblicato la classifica provvisoria relativa al 2021, che vede il Centro Judo Novara come prima società cittadina”.