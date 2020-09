Contro un Novara ordinato è subito Ronaldo. Juventus che sfonda nel recupero vincendo 5-0

Nella “sgambata” alla Continassa, la nuova Juve di Pirlo batte il Novara 5-0 sfondando nel recupero, dopo un primo tempo chiuso sull’1-0 con rete di Ronaldo. Bene gli azzurri che malgrado le assenze, regge in fase difensiva. Banchieri nei 25′ finali ritrova Bianchi e Buzzegoli.

Per il secondo anno consecutivo Il Novara fa visita alla Juve, sulla quale la diretta Sky accende i riflettori per la prima uscita ufficiale della squadra di Andrea Pirlo, dopo la sgambata in famiglia contro la U19, avversaria proprio degli azzurri in settimana (vittoria novarese in rimonta per 5-3). Vincono i bianconeri per 5-0 come ampiamente logico, in un’amichevole figlia del trasferimento di Tommaso Barbieri (1.4 mln + bonus) che in contropartita ha portato al prestito in azzurro del giovane pari ruolo Francesco Lamanna (classe 2002 nato ad Ivrea), in un Novara in via di mutazione dal mercato.

Negli scorsi giorni sono partiti Strechie (Chiasso) e Peralta (Ternana), con il Patron che avrebbe confidato di essere sulle piste di un “grande attaccante”. In effetti se non partisse nessuno dei big (indiziati Sbraga e Bortolussi) e davvero arrivasse un’altra vera alternativa in attacco, questo Novara può davvero disputare una bella stagione da protagonista.

Nel dettaglio la squadra di Banchieri non sfigura neppure in casa dei campioni d’Italia, mettendo in mostra una discreta organizzazione difensiva ed alcune individualità, fra le quali spicca la corsa di Andrea Cisco. Positvi i ritorni in campo nei 25′ finali di Bianchi e Buzzogoli, con quest’ultimo che ancora una volta dimostra quanto sia importante la sua lucida regia in fase di impostazione.

Le Formazioni

Andrea Pirlo parte col 3-5-2 provando in attacco la coppia Ronaldo-Kulusevki, la cui compatibilità sembra dare già promettenti frutti.

Simone Banchieri che dopo il brutto quarto d’ora iniziale col 4-2-3-1 contro la Juventus U19 (tre reti subite), torna ai 3 centrocampisti. Questo l’undici di partenza sistemato con in classico 4-3-2-1: Lanni; Pagani, Bove, Bellich, Cagnano; Nardi, Collodel, Schiavi; Panico Cisco; Bortolussi.

Nella ripresa Pirlo fa riposare Ronaldo e Kulusevki, con Dibala a bordo campo in borghese sulla via del recupero, davanti trova posto Pjaka e fa il suo esordio Arthur.

Nel Novara fuori Bortolussi, Nardi e Bellich, al loro posto Gonzalez, Rusconi ed il bosniaco Hrkac schierato da centrale difensivo. Poi dal 25′ comincia l’ulteriore girandola delle sostituzioni e nelle file degli azzurri si rivedono anche Bianchi e Buzzegoli, con Buba subito in grado di mostrare il suo peso specifico dal punto di vista del fosforo.

Primo Tempo (1-0)

Novara che parte bene aggredendo alto la Juve, ma dopo 20′ minuti l’equilibrio lo rompe Ronaldo, che ricomincia da dove aveva lasciato, con un destro dal limite ad incrociare che non lascia scampo al rientrante Lanni. Azzurri che non avevano affatto sfigurato, costruendo nei primi minuti un paio di opportunità importanti (Schiavi mette di poco alto sopra l’incrocio da ottima posizione). Padroni di casa che da quel momento prendono decisamente campo, ma senza alzare mai i ritmi, consentendo ad un Novara molto ben disposto al sacrificio di difendersi con ordine. Senza però riuscire a ripartire come avrebbe forse potuto fare con una maggiore precisione nei passaggi. Ci sarebbe spazio soprattutto a destra, dove Cisco avrebbe verve e gambe per poter tentare qualche uno contro uno. Decisamente meno brillante Panico a sinistra, a differenza di quanto aveva fatto contro la Juve U19, dove era stato assoluto protagonista.

Secondo Tempo (4-0)

Seconda parte che ricalca quasi in fotocopia quanto visto in avvio di partita. Subito bene il Novara, con Cisco che sfonda un paio di volte a destra ma non trova l’ultimo passaggio e Juve che passa poi con Ramsey dopo la grande giocata di Douglas Costa. Gonzalez ha subito l’opportunità di pareggiare provando a sorprende Buffon con un pallonetto dalla distanza, ed un paio di minuti dopo ancora Cisco schiaccia un destro dal limite che lambisce il palo. Poi la gara ritorna su ritmi controllati con i bianconeri a condurre le danze ed il Novara che punzecchia sempre in contropiede, anche perchè Buzzegoli mostra subito la sua innata qualità di gestione e gli azzurri riescono a gestire meglio anche il gioco attivo. Nel recupero le maglie azzurre si aprono ed il giovane Portanova realizza la doppietta che da corpo al rotondo 5-0 finale.

Le reti

20′ Scambio al limite dell’area fra Kulusevki e Ronaldo, con il portoghese che lascia andare un bel destro ad incrociare nell’angolo più lontano dalla portata di Lanni.

56′ Ottima la trivela di Douglas Costa che pesca sul secondo palo Ramsey, il quale non ha difficoltà a battere Lanni in diagonale.

66′ Azione insistita di Douglas Costa che dal fondo mette dietro per Pjaka, che al secondo tentativo trova la porta, dopo una prima bella risposta di Lanni.

91′ Segna il giovane Manolo Portanova, che servito in verticale trova un bel destro ad incrociare che brucia l’uscita di Lanni.

93′ Ancora Portanova anticipa tutti sul primo palo, ben servito da Nicolussi Caviglia.

Il Tabellino

Juventus: 1 Szczesny (46′ 77 Buffon), 3 Chiellini (C) (46′ 17 Pellegrini), 7 Ronaldo (46′ 20 Pjaca), 8 Ramsey (63′ 46 Nicolussi), 12 Alex Sandro (63′ 2 De Sciglio), 13 Danilo (63′ 24 Rugani), 14 McKennie (46′ 5 Arthur), 16 Cuadrado (63′ 39 Portanova), 19 Bonucci (46′ 28 Demiral), 25 Rabiot (46′ 30 Bentancur), 44 Kulusevski (46′ 11 Douglas Costa)

A disposizione: 31 Pinsoglio, 45 Vrioni

Allenatore: Andrea Pirlo

Novara: 1 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove (80′ 6 Tordini N.), 7 Nardi (46′ 29 Rusconi (63′ 10 Buzzegoli)), 8 Schiavi (63′ 23 Bianchi), 11 Panico (66′ 17 Tordini M.), 15 Collodel (C) (77′ 27 Spitale), 18 Bortolussi (46′ 19 Gonzalez), 21 Pagani (63′ 2 Lorenzi), 25 Bellich (46′ 28 Hrkac), 26 Cisco (63′ 9 Zunno)

A disposizione: 12 Ujkaj, 22 Marricchi, 30 Spada, 13 Baldi, 16 Pinotti

Allenatore: Simone Banchieri