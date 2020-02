Coronavirus. Cambiano orari e disposizioni per l’accesso al centro prelievi di Novara e Galliate

A seguito delle ordinanze emanate in queste ore per limitare la diffusione del Coronavirus, cambiano orari e disposizioni per il Centro Prelievi di Novara e Galliate.

Vista la particolare gestione dei servizi sanitari a seguito dei provvedimenti seguiti al contenimento del Coronavirus e viste le ordinanze nazionali, regionali e locali che invitano ad evitare assembramenti di persone in particolare nei luoghi chiusi, vengono modificate anche le modalità di accesso al Centro prelievi di Novara e a quello di Galliate.

Centro Prelievi di Novara

Dalle ore 7.30 alle ore 9.30: limitazione del numero degli accessi alla sala prelievo, con scaglioni di 30 persone ogni 30 minuti.

Le stesse disposizioni saranno applicate anche per il ritiro dei referti, dalle ore 12 alle 14.30.

Centro prelievi sede di Galliate

Dalle ore 8 alle ore 10: limitazione del numero degli accessi alla sala prelievo, con scaglioni di 25 persone ogni 30 minuti.

Le stesse disposizioni varranno anche per il ritiro dei referti, dalle ore 13 alle 15.