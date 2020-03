Coronavirus. Da lunedì l’I.T. Fauser lancia le lezioni live con Meet e gli studenti seguono da casa

La chiusura per “coronavirus” delle sedi scolastiche, prolungata al momento sino al 15 marzo, pone a dirigenti scolastici e docenti, il problema di portare avanti i programmi e la comunicazione via web può diventare un ottimo surrogato per superare il momento di stallo, che per altro serve ai ragazzi per non restare indietro e contemporaneamente li impegna in qualcosa di utile che li tenga anche più a casa. L’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Fauser” di Novara ha risposto prontamente all’emergenza legata all’aumento dei contagi da Coronavirus, attivandosi subito con la didattica a distanza. Da lunedì 9 marzo gli studenti seguiranno le lezioni in diretta, rispettando il consueto orario settimanale, tramite la piattaforma “Meet” della Suite Google già sperimentata con successo la scorsa settimana Novara.

La scorsa settimana alcuni docenti hanno già sperimentato con successo ed efficacia, insieme ai loro allievi, l’utilizzo della piattaforma “Meet”, disponibile all’interno della suite Google accessibile tramite l’account d’Istituto regolarmente in dotazione. Sono state infatti organizzate diverse video-lezioni a distanza con la partecipazione in diretta degli studenti. Questa soluzione, indicata dal Ministero dell’Istruzione, da lunedì 9 marzo alle ore 8 entrerà a pieno regime estendendosi sperimentalmente a tutti i docenti e a tutte le classi. Ciascun insegnante, dopo aver invitato precedentemente gli studenti alla lezione programmata rispettando il normale orario scolastico, potrà dalla sede dell’IT.T. “Fauser” o da casa collegarsi “on line” e svolgere regolarmente tramite il web il proprio lavoro come se fosse in classe, interagendo così reciprocamente con i propri studenti tramite audio-video, immagini e chat. Analogamente, le presenze di questi ultimi saranno monitorate tramite appello e puntualmente registrate sul registro elettronico. In tal modo, in attesa del ritorno tra i banchi, sarà possibile proseguire l’attività didattica programmata per il corrente anno scolastico, lavorare su compiti ed esercitazioni con immediato riscontro e fornire così spunti di valutazione sugli allievi utili dal punto di vista del loro percorso formativo. Rispettando le Indicazioni ministeriali, l’animatore digitale dell’Istituto per facilitare il compito dei Docenti ha già fornito loro un tutorial che illustra, passo per passo, come collegarsi alla piattaforma Meet e utilizzarla.

Per gli studenti l’accesso avviene rispondendo all’invito ricevuto dal loro insegnante con un semplice click. Per qualunque informazione, l’I.T.T. Fauser resta comunque a disposizione di genitori e studenti ai consueti contatti.