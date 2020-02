Coronavirus. Il Piemonte riparte. Studenti a scuola da mercoledì. OK per cinema, teatri, sport e manifestazioni

Dal Governo il via libera alla proposta inoltrata dal Piemonte. Da lunedì il ritorno alla parziale normalità. Gli studenti tornano a scuola da mercoledì 4 marzo.

Il Piemonte prova a ripartire, a cominciare da lunedì, quando cinema, teatri, piscine ed attività sportive, potranno tornare alla normalità, incluse le manifestazioni e gli eventi. Scuole che per addetti e personale, riaprono i battenti sin da lunedì mattina, per una riorganizzazione ed igienizzazione dei locali; mentre le lezioni riprenderanno mercoledì 4 marzo. La decisione del Governo troverà maggiori delucidazioni quando sarà pubblicato il testo della nuova direttiva, la quale pare aver accolto le indicazioni delle Regioni.

Il primo luogo della normalità saranno però le Chiese. Lo comunica Mons.Cesare Nosiglia, Presidente CEP a nome dei Vescovi piemontesi: “domani, domenica 1° marzo 2020, in conformità con la circolare che verrà emanata più tardi, potranno essere celebrate tutte le Messe festive nelle diocesi del Piemonte, rispettando le precauzioni già indicate in precedenza”.