Coronavirus. In attesa della contro verifica, famiglia di Borgoticino in osservazione al Maggiore

Padre, madre e figlio minorenne di Borgoticino, sono risultati positivi al primo test sul Coronavirus. Stanno bene e sono in osservazione al Maggiore in attesa dei risultati definitivi.

Stanno bene e non hanno sintomi particolari, i componenti della famiglia di Borgoticino in osservazione da ieri sera (mercoledì 26 febbraio) all’Ospedale Maggiore di Novara. Il primo test sul coronavirus ha dato esito positivo su figlio minorenne, madre e padre, il quale ha avuto contatti diretti con la zona del lodigiano identificata come primo focolaio italiano. Attenzione però come insegnano diversi altri casi, è necessario attendere il secondo livello di test che verrà effettuato nelle prossime ore presso l’Istituto Superiore di Sanità. Proprio in Piemonte infatti, già 6 presunti caasi di contagio sono poi stati smentiti dal secondo test più probante. Per il centro di coordinamento della Protezione Civile regionale, la famiglia novarese è annoverata al momento solo come “caso probabile”.